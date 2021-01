FOTO/VIDEO Doua persoane ranite grav, dupa ce o gospodarie din Olt a luat foc. Victimele au arsuri pe 60 la suta din suprafata corpului

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii Detasamentului Slatina, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD , au intervenit in comuna Valcele, pentru stingerea unui incendiu puternic izbucnit la o locuinta. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la acoperisul casei si la bunurile din patru camere si dintr-un hol."Proprietarii locuintei, un barbat, in varsta de 67 de ani si o femeie, in varsta de 65 de ani, au fost asistati medical de echipajul SMURD si un echipaj de la Serviciul Judetean de Ambulanta Olt si transportati la UPU Slatina, constienti, cu arsuri de gradul II si III pe aproximativ 60 la suta din suprafata corporala", a transmis ISU Olt.Sursa citata a precizat ca pompierii au reusit sa localizeze incendiul in scurt timp si au limitat propagarea acestuia la trei camere de locuit si o baie. Interventia a durat aproximativ trei ore.In urma incendiului au ars aproximativ 120 de metri din acoperisul casei si bunurile din patru camere de locuit si un hol.Pompierii au stabilit ca cel mai probabil focul a fost produs de un scurtcircuit produs la tabloul electric al locuintei.Citeste si: Un barbat din Botosani a murit, strivit de propria masina. Nu stie nimeni cum a ajuns sub ea