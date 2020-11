Murim in spitale din cauza lor si din cauza noastra. Pentru ca ii votam

Spitalul Judetan Neamt, cel in care au ars de vii pacientii cu COVID-19 intubati in Sectia ATI, zece pierzandu-si viata in flacari, este in subordinea CJ. Acum, Ionel Arsene ne spune ca spitalul era "in curs de autorizare ISU. Probleme privind autorizatia de la ISU au toate spitalele". Chestiunea asta cu autorizatia de la ISU a ajuns in Romania ceva mentionat in treacat, la capitolul diverse. Asta chiar si dupa ce au trecut zece ani de la incendiul din Maternitatea Giulesi si cinci ani de la tragedia Colectiv Atunci, stimati alesi, de ce va mai laudati in campaniile electorale cu investitiile in spitale ? De ce, domnule Arsene, nu ati iesit in campania de la locale, care a mai fost si in mijlocul pandemiei, sa le spuneti alegatorilor ca s-ar putea sa arda de vii daca vor ajunge la Spitalul Judetean Neamt, din cauza ca unitatea medicala nu are avizele ISU? De ce nu le-ati spus alegatorilor ca Spitalul Judetean nu are nici macar un responsabil pentru prevenirea incendiilor pe fiecare sectie sau un plan de instruire, cum semnaleaza cei de la Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate? De ce totul a fost bine in campanie electorala, domnule Arsene, adica in urma cu numai vreo luna si ceva, iar acum nu mai este bine?Desi inca nu se stie cauza incendiului, mai multe anchete, inclusiv una instrumentata de procurori, fiind in desfasurare, prefectul de Neamt, George Lazar, spune ca o posibila cauza ar fi mutarea, fara niciun fel de aprobare, a Sectiei ATI de la un etaj la altul. "La etajul doi s-au facut, in ultimele zile, lucrari in regie proprie, pentru a mari capacitatea Sectiei de ATI, care pana acum functiona la un etaj mai sus. E doar o teorie, inca nu a fost confirmata, ca aceasta mutare nu a respectat cadrul legal si nu au fost facute verificari din partea celor care aveau competenta. Acum sunt niste date care se desprind din discutiile avute cu cadrele medicale si cu cei de la ISU. A fost un fel de hei-rup de a muta sectia de la etajul trei la etajul doi, efectuand lucrari pe cont propriu. Spitalul a gresit ca a facut lucrarile fara aprobare", a spus prefectul de Neamt, duminica, intr-o interventie la Digi 24. Vom vedea, insa, la finalul anchetei, daca e asa sau nu. Deocamdata, zece oameni au murit, iar alti sapte, pacienti si medicul de garda, sunt in stare grava. Asta e ce stim sigur.Ionel Arsene a scris, sambata, pe Facebook : "Fac un apel catre intreaga clasa politica sa nu foloseasca acest eveniment tragic in interes politic sau electoral. Nu este momentul sa va catarati pe cadavre". Tot sambata, acelasi Ionel Arsene a intrat in direct la Antena 3 si exact asta a facut, s-a catarat pe cadavre si a inceput sa gaseasca vinovatii in tabara politica adversa: "Spitalele judetene sunt supraincarcate, suntem in genunchi. Tragedia putea fi evitata daca era deschis spitalul de la Letcani, acolo sunt paturi goale. Un spital cu o suta de paturi sta gol, are doar 12 paturi ocupate, pentru ca nu vor sa aloce niste medici..." Ca sa stim: in Sectia ATI a Spitalului Judetean Neamt erau 16 paturi cu 16 pacienti, cand a izbucnit incendiul. Asta ne spun oficialii din Sanatate. Pacientii raniti in incediu, cei cu COVID-19 intubati la ATI Neamt, au fost transferati, sambata seara, la Spitalul din Letcani, unde sunt acum tratati.In ultimul an, Spitalul Judetean Neamt a avut opt manageri. Opt! Majoritatea au fost pusi de Ionel Arsene, inclusiv Lucian Micu, directorul de acum. Micu este un traseist politic: a fost in PSD, apoi in UNPR -ul lui Gabriel Oprea , apoi in PNL si, de curand, s-a intors in PSD. Dar nu s-a intors degeaba, dupa cum putem banui. Lucian Micu a fost primarul PNL al Romanului, dar in 2016 ANI a precizat ca este incompatibil. Dupa patru ani, in primavara asta, Curtea Suprema a hotarat definitiv ca Lucian Micu se afla in incompatibilitate si i-a interzis sa mai candideze. Spre finalul verii, prefectul de Neamt (pus de PNL) l-a demis pe Micu de la primaria din Roman, iar acesta, in baza hotararii instantei, nu a mai putut candida pentru un alt mandat.Nicio problema, insa, pentru ca Micu a fost recuperat de familia politica PSD. S-a intors in acest partid, unde in octombrie a fost pus de Arsene sef la Spitalul Judetean. Sambata seara, dupa incendiul din Piatra Neamt, cand a venit vorba despre numirea lui Lucian Micu la sefia spitalului, baronul PSD de la Neamt a raspuns: "L-am numit pentru ca aveam nevoie de un manager. Haideti sa vedem ce s-a intamplat acolo si care e cauza incendiului si nu de ce a fost numit domnul Micu manager". Corect, de ce sa ne uitam la tot dezastrul din spitale, cand cei care le conduc ne indica exact spre ce sa privin, astfel incat sa nu gasim niciodata vinovatii?Dar Lucian Micu nu este singurul parasutat pe linie politica la sefia Spitalului Judetean Neamt. Poate cel mai controversat personaj - dintre cei opt schimbati in ultimul an - aflat in functia asta a fost unul numit de liberali. In luna mai, cand pe fondul starii de urgenta spitalul trecuse din subordinea CJ in cea a Ministerului Sanatatii, Nelu Tataru l-a numit director interimar pe Marius Ghinet, proprietarul unei firme de pompe funebre. Ce-l recomanda pe Ghinet? Zero experienta in managementul spitalelor, motiv pentru care numirea a produs critici puternice in spatiul public. Dupa cateva zile, odata cu incetarea starii de urgenta si revenirea spitalului in subordinea CJ, Arsene a reinceput rotirea directorilor, dupa propriile criterii, pana a ajuns, acum doua saptamani, la Lucian Micu. Trebuia si el rasplatit cu o functie, odata cu revenirea in PSD, daca tot nu a mai putut candida la locale, nu-i asa?Dupa cinci ani de la Colectiv, in 30 octombrie, ministrul Tataru, ne-a transmis: "Avem tot 23 de paturi pentru acesti pacienti si suntem nevoiti sa cerem ajutor in afara tarii cand capacitatea de tratare este depasita". Astazi, dupa incendiul din Sectia ATI de la Spitalul Judetean Neamt, pe medicul Catalin Denciu, cel care si-a ars jumatate de corp ca sa-si salveze pacientii din saloane, il trimitem la un spital din Belgia pentru a fi tratat. Atat a invatat Romania dupa doliul pe care l-a purtat in urma Colectiv. Atat a putut face Romania in acesti cinci ani. Nimic.Da, murim in spitale din cauza ca, de zeci de ani, sistemul de Sanatate este jefuit. Este condus de politruci. Este lasat pe mana unor incompetenti care pun sistemul de pile si de relatii deasupra vietilor noastre. Murim in spitale din cauza celor care ajung sa conduca acest sistem falimentat si ingropat. Murim in spitale si din cauza noastra, pentru ca nu ne mai oprim odata din votat baroni si slugi de baroni.