Inca un pacient transferat din pavilionul care a luat foc la "Matei Bals" a murit. Numarul deceselor a ajuns la 15

Starea de sanatate a pacientilor tranferati de la "Matei Bals"

Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Ioan" din Bucuresti: 6 pacienti in stare stabila.

Spitalul Universitar de Urgentadin Bucuresti: 1 pacient in stare stabila (ATI).

Spitalul Universitar de Urgenta "Elias" din Bucuresti: 1 pacient in stare stabila.

Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale "Victor Babes" din Bucuresti: 4 pacienti. 1 pacient in stare grava (ATI),3 pacienti in stare stabila.

Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Pantelimon" din Bucuresti: 3 pacienti. 2pacienti in stare stabila, 1 pacient in stare stationara, stabila (ATI).

Spitalul Militar Central din Bucuresti: 2 pacienti in stare stationara grava (ATI).

Spitalul Clinic Nr. 1 CF "Witting" din Bucuresti: 2 pacienti in stare stabila.

Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucuresti: 3 pacienti in stare stabila.

Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca din Bucuresti: 2 pacienti. 1 pacient in stare stabila, 1 pacient intubat (ATI).

Spitalul Monza din Bucuresti: 3 pacienti in stare stabila.

Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti:13 pacienti. 3 pacienti in stare grava, 10 pacienti in stare stabila.

"Ministerul Sanatatii a fost informat, in aceasta dimineata, despre un deces in randul pacientilor care s-au aflat in Pavilionul V al Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti in timpul incendiului din 29 ianuarie 2021", a transmis MS.Pacientul decedat este un barbat in varsta de 89 de ani, care dupa incendiu fusese transferat intr-un alt pavilion al spitalului.El fusese diagnosticat cu o forma severa de SARS-CoV-2 si avea si mai multe afectiuni asociate."In acest caz, ancheta medico-legala va stabili cauzele decesului", a precizat Ministerul Sanatatii.Reprezentantii Ministerului Sanatatii au transmis duminica, 7 februarie, date referitoare la starea de sanatate a pacientilor care au fost transferati in urma incendiului de la Institutul "Matei Bals", din Bucuresti. Astfel, in total, nu mai putin de sase pacienti sunt in stare grava.Lista completa a pacientilor transferatiStarea de sanatate a pacientilor afectati de incendiul care a avut loc la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti si care au fost transferati in alte unitati sanitare: