Incendiul a fost stins in circa 20 de minute. Au intervenit peste 150 de persoane, cu 35 de mijloace

De asemenea, el a anuntat infiintarea unor comisii care sa cerceteze cauzele producerii incendiului, dar si respectarea conditiilor de autorizare pentru securitatea la incendiu "Am dispus infiintarea a doua comisii. Una care va face cercetarea si va stabili o cauza probabila de incendiu imediat ce se va putea, ce procurorul ne va permite accesul in interior, iar a doua comisie, care va lucra probabil tot din aceasta dimineata, se va ocupa de verificarea in teren a respectarii conditiilor de autorizare, sa vedem daca cumva in acea sectie de terapie intensiva in ultima perioada s-au facut anumite modificari care ar fi impus solicitarea acestui document - autorizatia de securitate la incediu - de la Inspectoratul Neamt", a declarat Iamandi, la finalul sedintei de urgenta organizate la Ministerului Afacerilor Interne, in urma tragediei de la Piatra Neamt.In acelasi context, secretarul de stat in MAI Bogdan Despescu a precizat ca ancheta in cazul incendiului a fost preluata de Parchetul General, fiind desemnati doi procurori care se deplaseaza la fata locului. Ei sunt sprijiniti de politisti din cadrul Directiei de Investigatii Criminale si Institutului National de Criminalistica.