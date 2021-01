FOTO VIDEO Cum este sarbatorit Ajunul Craciunului pe rit vechi. Sarbii din Banat au aprins badnjak-ul

Din cauza pandemiei de coronavirus , la ritualul din Ajunul Craciunului au participat mai putini oameni, comparativ cu ceilalti ani de pana acum, care au purtat masti sanitare, in timp ce cativa copii au cantat colinde si au aruncat boabe de grau in foc, o traditie conform careia asupra familiilor se va abate belsugul.Potrivit credintei, cu cat flacarile focului ce cuprinde stejarul sunt mai inalte si cu cat ies mai multe scantei, cu atat anul va fi mai bogat.Badnjak-ul, in fapt trunchiuri de stejar, a fost aprins la toate cele 60 de biserici si 5 manastiri sarbesti din Banat.Timp de trei zile, sarbii din Banat vor petrece alaturi de familie si de cei dragi sarbatoarea Craciunului, dupa care vor incepe pregatirile pentru Revelion, care se sarbatoreste in data de 13 ianuarie.La finele lunii, in 27 ianuarie, sarbii au inca un motiv de petrecere, il cinstesc pe Sfantul Sava, cea mai importanta figura a Bisericii Ortodoxe Sarbe.Citeste si: