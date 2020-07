Incepe Festivalul "Bucurestii lui Caragiale"

Primaria Capitalei prin ARCUB organizeaza, in perioada 18 iulie - 20 septembrie, Festivalul ''Bucurestii lui Caragiale'' pe scena amenajata in Parcul Cismigiu.Dupa o lunga perioada de cultura online, cea de-a opta editie a festivalului ofera bucurestenilor doua luni de teatru in aer liber cu peste 30 de spectacole din repertoriul a 20 de teatre din Capitala, precizeaza organizatorii.Calendarul editiei ''Bucurestii lui Caragiale'' din acest an cuprinde spectacole de matineu si spectacole de seara. Matineele sunt dedicate in general copiilor si sunt programate in fiecare duminica si in unele sambete, de la ora 10,00. Cei mici sunt invitati sa evadeze in lumea povestilor cu fabule si basme celebre reinventate in spectacole de balet, spectacole de papusi si pantomima, concerte educative, spectacole de teatru interactiv si de magie, se arata pe site-ul ARCUB.''Serile de weekend sunt rezervate comediilor spumoase dupa texte clasice sau de actualitate, cu intrigi politiste, adaptari dupa commedia dell'arte sau spectacolelor cu aer vintage, spectacolelor-concert, de dans contemporan, cu elemente de video mapping, muzica live si coregrafii spectaculoase'', mentioneaza sursa citata.Primul weekend al festivalului debuteaza cu doua spectacole premiate si cu o productie dedicata celor mici.Castigator al unui premiu UNITER, spectacolul ''Familia Tot'' este programat sambata, de la ora 20,00. Produs de Centrul Cultural Lumina, dupa un text al autorului maghiar Istvan Orkeny, in regia lui Victor Ioan Frunza si scenografia Adrianei Grand, spectacolul ''Familia Tot'' este ''o foarte frumoasa, foarte comica si foarte cruda poveste despre dezumanizare sau, pe romaneste, despre cum sa faci din om neom'' (Adrian Nicolae).Din distributia spectacolului de deschidere a festivalului, fac parte actorii Adrian Nicolae, Sorin Miron, Nicoleta Hancu, Alexandru Ion, Carol Ionescu si, nu in ultimul rand, George Costin, care a primit, in cadrul Galei Premiilor UNITER 2013, Premiul Cel mai bun actor in rol principal pentru rolul din acest spectacol.Duminica, cei mici sunt asteptati la matineul ''Capra cu trei iezi'', de la ora 10,00. Povestea lui Ion Creanga prinde viata in montarea Teatrului de Animatie Tandarica, un spectacol in care papusile sunt manuite cu maiestrie, iar actorii Ioana Chelaru Popovici/Alina Petrescu, Liliana Gavrilescu/Dora Ortelecan Dumitrescu, Roxana Visan, George Simian, Florin Mititelu starnesc senzatie in randul copiilor.Weekend-ul de festival 18 - 19 iulie se incheie cu unul dintre cele mai premiate spectacole ale teatrului independent, o comedie in cheia clasicelor ''film noir'' americane - ''Bullets over Lipscani'' este o adaptare dupa ''Bullets over Broadway'' a lui Woody Allen si face parte din repertoriul Teatrului Godot.Interpretat de actorii Dan Radulescu, Smaranda Caragea, Catalin Babliuc, spectacolul cu cel mai mare succes la public al tanarului regizor Eugen Gyemant - ''Bullets over Lipscani'' - se joaca duminica, de la ora 20,00.Accesul la spectacole este gratuit si se face pe baza de rezervare online pe www.arcub.ro si www.entertix.ro. Programul Festivalului ''Bucurestii lui Caragiale'' este disponibil pe www.arcub.ro.Desfasurarea evenimentului implica respectarea tuturor masurilor de siguranta pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus , asa cum au fost aprobate prin Ordinul nr. 2.941/1.120/2020, informeaza organizatorii.Festivalul "Bucurestii lui Caragiale" a fost initiat in anul 2012, cu ocazia marcarii a 100 de ani de la moartea celebrului dramaturg. Festivalul a fost inspirat de manifestarea "D-ale Bucurestilor, carnaval la 1900" din Capitala, care a recreat atmosfera Micului Paris incepand cu anul 1993. Creat pentru a aduce opera caragialiana cat mai aproape de publicul bucurestean, festivalul in forma actuala - "Bucurestii lui Caragiale" - s-a desfasurat, pe rand, in Centrul Istoric al Capitalei, in Parcul Izvor si, incepand din anul 2017, este gazduit de cea mai veche gradina a Capitalei - Parcul Cismigiu.In contextul actual, festivalul "Bucurestii lui Caragiale" are scopul de a asigura continuitatea operatorilor culturali si de a incuraja consumul cultural la nivel local.