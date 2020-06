Incepe lupta pentru scaunul episcopal al lui Pimen. Cine sunt principalii candidati la sefia celei mai bogate arhiepiscopii din tara

Sursa: Youtube/Doxologia

Votul va fi intre 28 iunie si 18 iulie

Cum va avea loc votul

Cine va avea cele mai mari sanse

Surse din Patriarhia Romana au declarat pentru Ziarul de Iasi ca procedurile de alegere al unui nou episcop implica o consultare ampla, iar cuvantul Patriarhului cantareste cel mai mult. Vor exista patru nume propuse in sedinta Sfantului Sinod, unde se va alege prin vot secret viitorul episcop.Statulul pentru organizarea si functionarea BOR explica procedura prin care sunt alesi arhiepiscopii sau episcopii eparhioti. Articolul 130 spune ca pentru slujirea, demintatea si raspunderea de arhiepiscop, care sunt doctori sau licentiati in teologie si care "s-au distins prin dragostea fata de Dumnezeu si Biserica, viata curata, cultura teologica, demnitate eclesiala, zel misionar si simt gospodaresc".Lista tuturor candidatilor eligibili este trimisa de catre Cancelaria Sfantului Sinod catre Mitropolia care pastoreste Eparhia vacanta. In cazul in care propunerea trimisa de Sinodul mitropolitan nu respecta acea lista, aceasta va fi declarata invalida. Statutul nr. 126 precizeaza ca un episcop trebuie sa fie ales la maximum 60 de zile de la vacantarea pozitiei sau de la infiintarea unei noi eparhii. In plus, un episcop nu poate sa fie transferat sau sa fie propus intr-o alta eparhie, daca nu au trecut macar sapte ani de la data intronizarii in eparhia pe care o pastoreste sau daca are peste 70 de ani.Sedinta Sfantului Sinod va fi stabilita la o data intre 28 iunie si 18 iulie, cand se implinesc cele 60 de zile de la vacantarea pozitiei.Pentru o astfel de functie pot exista maximum patru candidati care vor fi votati prin vot secret de Sinodul Patriarhal. Dintre cei patru candidati desemnati, Sinodul Patriarhal, Mitropolia Moldovei si Bucovinei alege doar doi candidati care intrunesc cel mai bine conditiile pentru postul de episcop al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor. Apoi, mitropolitul se consulta cu Adunarea eparhiala formata din cei care pastoresc si delegatii de drept din Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor.Adunarea eparhiala poate sa argumenteze introducerea unui al treilea nume in lista propunerilor, daca exista o argumentatie solida si daca intr-un vot deschis, 50+1 din voturile valid exprimate sunt pentru adaugarea unui nou nume. In acest caz, tot printr-un vot secret, fiecare membru cu drept de vot va trece pe un bilet numele celui de-al treilea candidat.Acelasi lucru il poate face si Sinodul Patriarhal, care poate adauga un al patrulea nume pe lista. Astfel, toti cei patru candidati pornesc cu sanse egale, fiind alesi in urma unui vot secret. Exista doua tururi, organizate in aceeasi sedinta: pe primul buletin de vot sunt trecute numele tuturor celor patru candidati, in ordinea rangului sau a procedurilor interne ale BOR. Daca niciunul dintre cei patru nu obtine 50+1 din voturi, se va organiza un al doilea tur, la care vor fi inscrisi doar primii doi candidati, care au obtinut cele mai multe voturi.In momentul de fata, candidatul care va fi ales, cel mai probabil, de Adunarea eparhiala este Damaschin Dorneanul, episcop-vicar, care a realizat mai multe dintre sarcinile lui IPS dupa ce acesta a imbatranit. In mod normal, Dorneanu nu se afla pe liste deoarece nu este episcop plin. Insa, exista o prevedere in Sinod care il include automat in randul candidatilor eligibili. In Statutul BOR se precizeaza faptul ca episcopii-vicari si arhiereii vicari de la eparhiile vacante sunt inscrisi, de drept, in lista candidatilor eligibili pentru alegerile in vederea ocuparii scaunelor chiriarhale de la eparhiile in care acestia isi desfasoara activitatea.Un alt nume vehiculat este cel al Preasfintitului Calinic Botosaneanul, caruia, spun surse din Mitropolia Moldovei si Bucovinei pentru Ziarul de Iasi, ca i s-a promis de mult timp o episcopie pe care acesta sa o conduca, atunci cand va fi momentul.Alte surse explica pentru Ziarul de Iasi faptul ca, desiAcest argument s-ar putea sa fie unul foarte important, tinand cont de faptul ca Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor este una dintre cele mai bogate din Mitropolia Moldovei si Bucovinei.Un caz similar a fost si la Husi, dupa ce PS Corneliu Barladeanu a fost adus de PS Ignatie, care nu provenea din randul episcopilor din Moldova creditati cu sanse.In orice caz, cele mai multe surse consultate de catre "Ziarul de Iasi" anticipeaza faptul ca in fata Sfantului Sinod vor ajunge patru nume, maximum posibil, dar ca cele mai mari sanse le are un episcop din exteriorul Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, care sa fie atat pe placul Patriarhului Daniel, cat si al IPS Teofan.Citeste articolul "Cine ii va lua locul lui Pimen? Un iesean ar putea conduce cea mai bogata arhiepiscopie din tara" pe site-ul Ziarului de Iasi. (S.V.)