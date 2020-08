Inchinatul la icoane se va face doar la distanta de Adormirea Maicii Domnului. "Credinciosii nu vor putea avea contact cu obiecte bisericesti"

Masurile au fost decise joi, 13 august, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), a anuntat Prefectura Arad."Credinciosii se vor putea inchina la icoane de la distanta, fara a avea contact cu icoanele sau cu alte obiecte bisericesti", se arata in decizia CJSU.Totodata, pe tot parcursul slujbelor "este obligatorie purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, atat in interiorul cladirilor cat si in spatiile deschise".Pe parcursul desfasurarii procesiunilor religioase, organizatorii vor trebui sa asigure materiale de dezinfectie si de igiena personala."Daca se constata ca numarul pelerinilor aflati in incinta lacasurilor de cult prezinta risc pentru sanatatea acestora si/sau ordinea publica, organizatorii au obligatia de a lua masurile necesare pentru diminuarea riscului", mai arata CJSU.Autoritatile interzic organizarea de puncte comerciale fixe sau ambulante de vanzare a produselor de orice natura in incinta si pe traseul lacasurilor de cult amintite prevazute, cu exceptia magazinelor cu obiecte bisericesti.Se va interzice distribuirea de hrana, in sistem organizat, catre credinciosi sau in orice alte forme asimilate si se va interzice comercializarea si consumul de bauturi alcoolice in incinta si pe traseul lacasurilor de cult, dar si distribuirea si/sau comercializarea de bauturi non-alcoolice in alte tipuri de recipiente decat cele imbuteliate.Reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean, ai Inspectoratului de Politie Judetean Arad si ai Inspectoratului de Stat in Transport Rutier vor amplasa filtre la toate intrarile in judet, precum si pe traseele spre Manastirea Hodos - Bodrog, Manastirea Simion Stalpnicul Arad - Gai, Manastirea Feredeu si la Basilica Papala Maria Radna.In fiecare an, aceste lacasuri de cult sunt vizitate de mii de credinciosi veniti din toata tara sau din strainatate, care participa la slujbele de Sfanta Maria.