Rata de infectare din judetul Ilfov a coborat sub 6 la mia de locuitori. Suceava, judetul cu cea mai mica incidenta a cazurilor de COVID 19

Ilfovul continua sa aiba cea mai mare incidenta a cazurilor de COVID-19, dar rata de infectare este intr-o usoara scadere, coborand pentru prima data in ultimele zile sub 6 la mia de locuitori.Municipiul Bucuresti se afla pe locul doi, cu o incidenta a czurilor de 5,19 la mia de locuitori. Pe locul trei este Cluj, cu o rata de 5,16. Pe langa Bucuresti, Ilfov si Cluj, in scenariul rosu sunt alte sapte judete.Cea mai mica rata de infectare este in judetul Suceava, care era la inceputul pandemiei judetul cu cele mai mari probleme. In scenariul verde se mai afla Gorj, Maramures, Harghita, Vaslui Vrancea.Rata de infectare la nivel national este de 3,09.