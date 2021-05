Incidenta cazurilor de COVID-19. Doar Bucurestiul si trei judete se mai afla in scenariul galben. In tot restul tarii rata de infectare este sub 1,5 la mia de locuitori

Potrivit cifrelor comunicate de Grupul de Comunicare Strategica, in Bucuresti, rata de infectare este cea mai mare din tara: 1,78 la mia de locuitori. Urmeaza Ilfovul, cu o rata de infectare de 1,67, Clujul cu o incidenta de 1,65 la mia de locuitori si Alba, unde rata de infectare este de 1,55 la mia de locuitori.La popul opus se afla judetele Gorj, cu 0,3 la mie, Suceava, cu 0,32 la mie si Maramures cu 0,38 la mie. O rata de infectare de sub 1 la mia de locuitori se mai inregistreaza in judetele Botosani, Buzau, Satu-Mare sau Vaslui.Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Directiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului Bucuresti si al judetelor.