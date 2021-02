Timisul ramane singurul judet aflat in scenariul rosu. Maramures, pe locul doi din punct de vedere al ratei de infectare cu COVID-19

Ultima raportare a Grupului de Comunicare Strategica arata ca cea mai mare rata de infectare la mia de locuitori este in Timis: 3,9 la mie. Pe locul doi se afla Maramuresul, unde rata de infectare este de 2,92 la mie. O rata mare de infectare, peste 2,4 la mie, mai este inregistrata in Cluj.Primarul Timisoarei, Dominic Fritz , a reclamat modul in care se face raportarea cazurilor de COVID-19, aratand ca in timp ce in judetul Timis se fac multe teste, in alte judete numarul de teste este foarte mic."Cat timp masurile de restrictii se iau in functie de rata de infectare, aceasta rata trebuie sa fie un instrument credibil si comparabil. Altfel cum sa convingem oamenii ca restrictiile sunt un efort ce merita? Timisul e pedepsit pentru ca nu se minte singur. Stim de un an ca doar testarea masiva ne permite sa tinem lucrurile sub control. Strategia unor judete de a suprima situatia adevarata a infectarilor este una care ne va costa pe toti", a aratat Fritz.