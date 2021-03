GRAFIC Rata de infectare in Bucuresti a trecut de 7 la mia de locuitori. Ilfovul ramane cel mai afectat judet

Noile masuri, intrate in vigoare de duminica 28 martie

Potrivit cifrelor comunicate de Grupul de Comunicare Strategica, in judetul Ilfov rata de infectare este de 8,49, intr-o usoara crestere fata de ziua precedenta, cand incidenta a fost de 8,33 la mia de locuitori.Municipiul Bucuresti, care a avut sambata o rata de infectare de 6,88 a ajuns duminica la o rata de 7,02 la mia de locuitori, cu mult peste media pe tara, care este de 3,96 la mia de locuitori.Printre judetele cele mai afectate se afla: Brasov, Cluj, Constanta, Hunedoara, Timis.La polul opus, printre judetele aflate in scenariul verde se regasesc: Buzau, Harghita, Vrancea, Suceava.In toate localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 4 si mai mica sau egala cu 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in zilele de vineri, sambata si duminica in intervalul orar 20,00-5,00, cu urmatoarele exceptii:a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente;c) deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie;De asemenea, in toate localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile depaseste 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in intervalul orar 20,00-5,00, cu urmatoarele exceptii:a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente;c) deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie;