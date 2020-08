Inconstienta in Muntii Fagaras. Turisti beti si neechipati corespunzator, recuperati de salvamontisti de la Cota 2000

Salvamontistii argeseni au intervenit pentru recuperarea unor persoane din Calaras, complet nepregatite pentru Piatra Craiului, unde ajunsesera nu pe vreo poteca marcata mai expusa, ci chiar pe Braul de Mijloc, unde s-au blocat, scrie Adevarul."Cadouri de ziua noastra in timpul noptii trecute, ca tot a fost ieri Ziua Salvamont . Am primit cu totii, ceea ce am meritat! (...) Asta a insemnat o noapte intreaga pierduta de catre salvamontistii campulungeni, oameni care acum au terminat actiunea si ar trebui sa fie pregatiti pentru accidente in continuare...", precizeaza Salvamont Arges.In paralel, la Cota 2000 Transfagarasan, alti turisti au avut nevoie de ajutor: "O alta dovada a regresiei de la montaniard este faptul ca doi tineri, bauti, au plecat de la tunelul Transfagarasan spre... Moldoveanu, la ora 14:30. In adidasi. Halucinant, nu?", dupa cum mai precizeaza Salvamont Arges pe pagina sa de Facebook In final, au fost reperati in cursul noptii la cabana Podragu, in siguranta, unde au fost indrumati sa coboare, de catre un grup de montaniarzi.