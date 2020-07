Increderea in institutiile statului este zero

Pana cand chiar s-a intamplat ca lupul sa dea cu adevarat iama in oi. Vazand lupul, ciobanusul, cuprins de panica, incepu sa stige dupa ajutor:" - Sariti, oameni buni, sariti ca a dat lupul!", numai ca taranii, satui de glumele proaste ale ciobanasului, au crezut ca vrea sa-i pacaleasca iar si nu au mai raspuns chemarii.Fara sa-l deranjeze careva, lupul a sfasiat toata turma, dupa plac.In ultimii zeci de ani, increderea populatiei in institutiile statului a scazut constant. Mai toate sondajele de opinie realizate din 90 incoace au aratat ca cetateanul roman crede, din ce in ce mai putin, ca statul este atent la nevoile lui si ca masurile si politicile pe care acesta le promoveaza nu au in vedere nevoile pe care societatea le resimte cu adevarat.In timpul campaniilor electorale auzim tot felul de promisiuni care, de cele mai multe ori, nu sunt acoperite prin actiunile pe care ei, politicienii, le pun in practica odata ce sunt alesi. Daca ne inchipuim ca promisiunile facute in ultimii 15 ani ar fi fost realizate, cu siguranta acum am fi mers pe autostrazi, am fi avut o sistem educational si de sanatate performant, am fi avut mult mai putini saraci si nu am fi fost la coada tuturor clasamentelor care masoarea bunastarea la nivel european.Din pacate insa, credinta ca cei care reprezinta statul au grija doar de sufletul lor si a familiei lor a devenit un "adevar" pe care foarte greu il mai poate contrazice cineva.Numai in ultimii ani, mare parte din liderii politici ne-au facut tot felul de promisiuni: ne-au promis spitale regionale, drumuri , locuri de munca bine platite, apa si canalizarea pe strada noastra si respect. S-au batut cu pumnul in piept ca vor oferi educatie de calitate tutoror copiilor, un sistem de pensie echitabil, reducerea coruptiei si promovarea in functii pe criterii meritocratice.Ne-au convins ca vor lucra si pentru cei multi, nu doar pentru ei, ca vor elimina legile care ofera privilegii "specialilor", ca vom avea orase si comune care se dezvolta si ca vor oferi argumente fratilor si surorilor noastre care cauta o viata mai buna printre straini sa revina sis a ramana acasa. Sentimentul marii majoritati a romanilor este ca nimic din toate acestea nu s-a intamplat.In schimb, am vazut ca ei au case mari, ca ai lor copii ajung in functii publice fara sa fim convinsi ca le merita, ca in cativa ani dupa absolvirea facultatii unii dintre ei devin chiar coordonatori de doctorate, ca sistemele care le confera privilegii sunt protejate si chiarintarite, ca cei care striga "hotii" se dovedesc a fi hoti si ca partidul X si partidul Y sunt aceeasi mizerie. Noi mergem pe aceleasi drumuri extrem de scumpe si foarte proaste, intram in spitale pentru analize si iesim cu infectii, cautam respect plecand din tara si iesim din scoala analfabeti functionali.In plus, in ultimele luni, multi cetateni ai Romaniei s-au simtit ignorati si abandonati: milioanele de romani care se lupta cu saracia, nu au fost sprijiniti mai deloc sa faca fata situatiei grele generate de carantina; romanii care au vrut sa se intoarca acasa, au simtit ca sunt tratati ca niste paria de statul pe care l-au sustinut, cu banii lor, zeci de ani; sute de mii de copii nu au avut parte de educatie si alte zeci de mii au abandonat scoala si pentru ca nimeni nu i-a vazut; mii de familii si-au pierdut locul de munca si siguranta zilei de maine si mai nimeni nu a parut ca intelege drama in care ele se zbat.Nu in ultimul rand, vedem ca lumea de imparte intre "cei pentru care regula este regula si trebuie respectata" (noi) si "cei nu sunt oameni simpli si au parte de exceptii". Pimen, Teodosie, Orban, Turcanu, Ciolacu, Buzatu, Solomon, Stativa, Radulescu si multi altii ne-au aratat cat de stramb este sistemul pe care noi trebuie sa il respectam, si cum ei considera ca pot beneficia de "exceptii" care noua ne sunt interzise.In acest context, anti-covidistii castiga. Mesajele lor, populiste si plina de manipulare, sunt percepute de parte din cetatenii Romaniei ca o bula de aer doar pentru ca nu vin din partea politicienilor. Faptul ca aceste miscari sunt coordonate de oameni care nu au fost vizibili politic in ultimii ani, ofera acea bruma de credibilitate/indoiala necesara unui fel de a face lucrurile altfel decat ne sunt recomandate de catre leadership-ul oficial.Principalii vinovati pentru amploarea fenomenului "anti" sunt cei care au generat aceasta slaba credibilitate in stat. Cei care s-au indepartat atat de tare de agenda reala a cetatenului. Cei care iau decizii in numele cetatenilor fara sa tina cont de ceea ce oamenii au nevoie cu adevarat. Cei care au preferat sa tina "prostimea" in ignoranta si dependenta pentru a fi mai usor controlata; cei care ne-au oferit valori de secol XIX chiar daca suntem in secolul XXI; cei care ne-au facut sa punem la indoiala tot ceea ce politicul ne propune si care ne face sa ii tratam asa cum satenii din sat au tratat ciobanasul. Numai ca acum toate acestea ne afecteaza pe toti, deopotriva.PS: Ieri, Ambasada Sustenabilitatii din Romania a dat publicitatii un studiu realizat de Reveal Markeding Research, din care rezulta ca principalele nevoi resimtite de romani sunt.1. Orase si comunitati sustenabile - 93%2. Sanatate si bunastare - 89%3. Educatie de calitate - 89%4. Combaterea saraciei - 87%5. Apa potabila si igiena - 85%Si noi am ramas tot la declaratii politice.....