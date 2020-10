Persoanele diagnosticate cu tuberculoza si care sunt tratate in ambulatoriu vor primi o indemnizatie de hrana

"Conform documentului, incepand din data de 1 noiembrie 2020, se aproba cuantumul indemnizatiei lunare de hrana cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoza, tratate in ambulatoriu. Acesta se stabileste pe baza nivelului alocatiilor de hrana pentru consumurile colective prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice, cu modificarile ulterioare, corespunzator categoriei de bolnavi TBC, respectiv de 16 lei/zi pentru pacientii adulti si de 15 lei/zi pentru pacientii copii", a transmis, vineri, Ministerul Sanatatii.Prin aceasta masura se urmareste motivarea pacientului pentru respectarea tratamentului complet, pana la vindecare.Acordarea unei indemnizatii lunare de hrana pentru persoanele diagnosticate cu tuberculoza a fost prevazuta pentru prima data in cuprinsul Legii nr.302/2018, pentru asigurarea aderentei la tratament a pacientului diagnosticat cu tuberculozape toata perioada de tratament in ambulatoriu.Metodologia de acordare a a acestei indemnizatii se va face prin ordinul comun al ministrului Sanatatii si Justitiei.