Guvernul extinde acordarea indemnizatiei de 41,5% din castigul salarial mediu brut si altor categorii de profesionisti

Proiectul de OUG vizeaza completarea Ordonantei 132/2020 in sensul "extinderii acordarii indemnizatiei de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si persoanelor care au avut incheiate inainte de instituirea starii de urgenta contracte de drepturi de autor si drepturi conexe si care au beneficiat de indemnizatia prevazuta la art. XV alin. (4) din OUG 30/2020"."Astfel si aceste categorii de profesionisti vor putea beneficia de o forma de sprijin in conditiile reluarii activitatilor din domeniile de activitate respective, insa cu limitarile prevazute de actele normative prin care se stabilesc regulile de desfasurare a acestora", se spune in nota de fundamentare a proiectului.De asemenea, se mai spune in document, pentru toate persoanele care beneficiaza de acest drept "se reglementeaza actualizarea nivelului castigului salarial mediu brut la valoarea prevazuta de Legea nr.16/2021 a bugetului asigurarilor sociale pe anul 2021, astfel ca, incepand cu data intrarii in vigoare a actului normativ, vor beneficia de o indemnizatie de 2.233 lei, fata de cea anterioara de 2.253 lei".In aceeasi sedinta, Executivul va adopta si un proiect de hotarare pentru acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 1.381.600 lei pentru sprijinirea unui numar total de 341 familii si persoane singure care se afla in situatii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, inundatii , accidente, probleme grave de sanatate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune sociala, in vederea ameliorarii situatiei socio-materiale, de locuit si de sanatate a acestora.Tot printr-o hotarare, Guvernul va aproba si programul manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor - 10 iunie 2021.Pe agenda sedintei de guvern figureaza si 3 proiecte de hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului si Sportului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.Astfel, MTS va primi sume de bani care vor fi alocate catre federatii sportive de profil in vederea sustinerii costurilor organizarii unor evenimente sportive de anvergura europeana care vor avea loc in acest an in Romania.Respectiv, Federatia Romana de Atletism urmeaza sa primeasca, prin MTS, 2.930.000 de lei pentru organizarea Campionatului European pe Echipe Liga 1 seniori.Federatia Romana de Tenis de Masa va primi 2.650.000 lei in vederea organizarii Turneului Final al Campionatului European de Tenis de Masa, Seniori Feminin si Masculin 2021.De asemenea, pentru desfasurarea unei grupe a Turneului Final al Campionatului European de Volei Seniori Feminin 2021, Ministerul Tineretului si Sportului va vira catre Federatia Romana de Volei suma de 4.795.000 lei in vederea achitarii costurilor aferente pentru realizarea acestui proiect.In sedinta Executivului va fi dezbatuta spre aprobare si o Propunere de politica publica in domeniul e-guvernarii.