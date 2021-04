Alpinist ranit pe munte, salvat cu ajutorul unui elicopter SMURD

Potrivit sefului Salvamont Arges, Ion Sanduloiu, operatiunea de salvare a avut loc in urma unui apel venit din partea a trei alpinisti care au facut bivuac langa lacul Caltun, unul dintre ei avand ligamentele rupte la genunchi.Sanduloiu a precizat, intr-o postare pe Facebook , ca s-a solicitat interventia unui elicopter de la Targu Mures, in timp ce o echipa a Salvamont Arges a actionat la sol, in eventualitatea in care elicopterul nu se putea apropia din cauza vantului.Alpinistul ranit a fost preluat de elicopter si transportat catre un spital din Sibiu.