Informatii detaliate despre evolutia pandemiei. Care sunt judetele cele mai vulnerabile si cati medici s-au infectat cu coronavirus

Potrivit raportului, se inregistreaza un trend ascendent al infectiilor cu coronavirus in 13 judete. In opt judete, evolutia epidemiei este descendenta, iar in 21, inclusiv Bucuresti, este stationara.Potrivit datelor INSP, Bucuresti si judetele Bihor, Cluj, Bacau, Prahova, Braila si Giurgiu au rata de vulnerabilitate ridicata in ceea ce priveste evolutia pandemiei. Rata de vulnerabilitate este calculata pe baza ratei de incidenta, a numarului de focare, a ratei de transmitere si a gradului de ocupare a paturilor din sectiile Covid 19 si sectiile ATI.De la inceputul pandemiei 4.973 de medici si personal medical s-au infectat cu noul coronavirus, dintre acestia, 46 au decedat. Potrivit raportului, rata de pozitivare a testelor RT-PCR este in jur de 5% la nivel national. De asemenea, se observa ca mai mult de o treime din testele prelucrate in ultima saptamana au fost efectuate la cerere.In ceea ce priveste situatia din spitale , in jur de 55% din paturile din sectiile Covid sunt ocupate, iar in sectiile de Terapie Intensiva gradul de ocupare este de circa 45%.Trendul epidemiei de coronavirus in ultima saptamana:* In saptamana 31 august - 6 septembrie, 34.4% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Bucuresti, Bacau, Iasi, Bihor si Prahova.* 31% din totalul deceselor au fost inregistrate in Bucuresti, Iasi, Arges, Maramures si Timis.* In 8 judete si Municipiul Bucuresti se inregistreaza o rata de incidenta cumulata peste 100/100.000 locuitori.* Se inregistreaza un trend ascendent in 13 judete.* 1 din 19 din totalul cazurilor a fost inregistrat la personal medical.* 80.4% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 ani iar 60% din decese au fost la barbati.* 94.9% din persoanele decedate aveau cel putin