INFOTRAFIC: Drumuri nationale din Hunedoara, Cluj si Caras-Severin, afectate de ploile abundente din ultima perioada

Ziare.

com

Cele trei drumuri afectate de ploi sunt:- DN66A Uricani - Campul lui Neag, la kilometrul 27+900 de metri, in judetul Hunedoara, unde traficul auto este deviat provizoriu pe un drum logistic, pe creasta barajului;- DN1R, localitatea Sancraiu, judetul Cluj, circulatia rutiera este deviata pe DJ 126, prin localitate;- DN 57 B, orasul Oravita, judetul Caras-Severin, la kilometrul 1+200 de metri, din cauza ploilor abundente din ultima perioada, zidul de sprijin al taluzului s-a prabusit in albia unui rau, afectand partial si suprafata de rulare. Un sens de mers este blocat in oras, circulandu-se deviat."Pe principalele artere rutiere, respectiv A1 Bucuresti-Pitesti, A2 Bucuresti-Constanta, A3 Bucuresti-Ploiesti, A4 Ovidiu-Agigea, DN 1 Bucuresti-Brasov si DN 7 Bucuresti-Sibiu, se circula in conditiile unui carosabil uscat, valorile de trafic fiind normale", a mai transmis Infotrafic.Reamintim ca, in perioada 22 iunie - 9 iulie 2020, pe DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Orsova, la kilometrul 354+150 de metri, in afara localitatii Gura Vaii (viaductul Slatinicul Mare), judetul Mehedinti, se executa lucrari de reparatii la rosturile de dilatatie. Astfel, circulatia se desfasoara pe un singur fir, dirijat prin semaforizare ori cu piloti de circulatie Politia recomanda soferilor sa circule cu prudenta.