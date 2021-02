Infractorii romani, afectati de Brexit: britanicii s-au saturat de ei si ii expulzeaza. "Nu stiu cum, dar o sa ma intorc. Fac aici 2.000-3.000 de lire pe zi"

Critici din partea ONG-urilor britanice

Odata cu Brexitul, britanicii au decis sa scape de detinutii din tarile membre ale Uniunii Europene, care vor fi trimisi in statele lor. Decizia a iscat numeroase controverse din cauza situatiei epidemiologice si a riscurilor pe care le comporta.Primul avion cu romani expulzati din Insula a aterizat miercuri, 13 ianuarie, la Bucuresti. In aeronava s-au aflat 30 de detinuti, adusi sub escorta, iar britanicii i-au testat pe fiecare inainte de a-i imbarca.CITESTE SI: 5 romani au fost condamnati la inchisoare in Marea Britanie pentru trafic cu migranti Joi, 4 februarie, un al doilea avion a aterizat in Capitala, aducand de aceasta data aproape 100 de persoane. Altii ar urma sa fie trimisi in Romania, insa autoritatile britanice nu au stabilit deocamdata nici data si nici numarul celor care vor fi trimisi.Potrivit The Independent , decizia Guvernului Johnson a starnit controverse, data fiind situatia epidemiologica din Regatul Unit. Cabinetul Johnson a fost acuzat de mai multe ONG-uri ca incalca o declaratie a ONU emisa in 2020, care avertiza asupra riscurilor pe care le implica aceste repatrieri.Pierre Makhlouf, director adjunct la Bail for Immigration Detinees, s-a aratat siderat de decizia Regatului Unit si a afirmat ca este "pur si simplu uluitor" faptul ca tara sa a continuat sa organizeze zboruri charter in timpul ultimului lockdown."Prin aceasta decizie a guvernului, cazurile de coronavirus scapa de sub control, in timp ce tuturor ni se cere sa facem sacrificii uriase pentru a salva vieti si a proteja Sistemul National de Sanatate. Desigur, nu exista nicio modalitate de a opera aceste zboruri in siguranta", a spus el.Director juridic al unei asociatii britanice care ii sprijina pe emigranti, Sonia Lenegan a criticat in termeni duri hotararea luata intr-o perioada in care noua tulpina britanica a dus la o adevarata explozie de infectari, iar tara s-a aflat in lockdown, in timp ce Bella Sankey, directorul Detention Action, l-a acuzat pe ministrul de Interne britanic ca "acorda prioritate populismului, inaintea sanatatii publice pe tot parcursul pandemiei".Intre timp, sute de romani continua sa fie inchisi in penitenciarele din Regat. Unii dintre ei asteapta sa fie trimisi in Romania, unde spera sa scape de pedepsele pe care le-ar mai avea de efectuat. Un reportaj marca BBC i-a prezentat pe unii dintre cei care au acceptat sa discute cu jurnalistii britanici.Aproape toti cei intervievati s-au declarat nemultumiti de conditiile din inchisoare , iar unii dintre ei spun ca se tem si se simt expusi pe timpul pandemiei. Daca unii abia asteapta sa fie trimisi acasa, altii au marturisit ca vor face tot ce tine de ei pentru a se intoarce in Regatul Unit, daca vor fi expulzati. Este si cazul lui Ghiocel, hot de buzunare. Chestionat de reporteri, romanul le-a spus si cat castiga din "buzunarit"."Zilnic castigam intre 2.000 si 3.000 de lire si chiar sunt foarte mandru de asta. Iar atunci cand am sa ies, voi face asta din nou. Si ma gandesc ca as putea sa ma intorc aici, nu stiu cum, dar voi incerca sa revin pentru ca aici se fac multi bani", a spus Ghiocel.Un coleg de puscarie care sustine ca se cheama Nicolae spune ca, din contra, nu se va mai intoarce. Daca Ghiocel tine mortis sa se intoarca in Regat si sa-si reia activitatea, Nicolae e nemultumit ca nu e trimis in tara. "Acum trei saptamani mi-am ispasit pedeapsa, dar vad ca nu sunt lasat sa plec acasa. Vreau sa ma intorc in Romania si nu mai vin niciodata in Marea Britanie", sustine Nicolae, in vreme ce Raduta ii acuza pe britanici ca nu respecta drepturile omului."Nu conteaza cine si de unde esti, drepturile omului sunt drepturile omului", puncteaza el.