Povestea romancei care s-a scolit in Italia si Elvetia, apoi a revenit acasa pentru a-si face propriul brand de inghetata moleculara

Romanca a avut sansa ca in Italia sa lucreze inclusiv cu regretatul Gualtiero Marchesi, considerat parintele bucatariei moderne italiene, dar si cu alti monstri sacri din Peninsula. A facut nenumarate cursuri si stagii de practica pentru a prinde meserie, atat in Italia cat si in Elvetia. Printre altele, ea a urmat cursurile celebrelor "Alma Scuola Internazionale della Cucina Italiana" din Parma si "L'Ecole hoteliere" din Lausanne.S-a intors apoi acasa cu un singur gand: sa puna in practica tot ceea ce a invatat dincolo. Si a reusit sa o faca, la finele anului 2017, desi provocarile nu au lipsit. "Inarmata" cu cunostintele dobandite in Italia, Roxana si-a facut propria firma si a inceput sa produca inghetata moleculara."La inceput fac compozitia de inghetata lichida, iar aici utilizez retete traditionale de gelaterie italienesti. Apoi o inghet cu ajutorul azotului lichid. E vorba de o temperatura extrem de joasa, de -196 de grade Celsius. In felul acesta se transforma alimentele lichide in cristale fine de gheata. Se spune ca sunt de 700 de ori mai fine decat inghetata obtinuta prin metode clasice", spune ea.Inghetata de lavanda si afine preparata de Roxana e la mare cautare.Inghetata moleculara este mai cremoasa si se poate spune chiar mai delicioasa decat inghetata obisnuita. In scurt timp, inghetata Roxanei a ajuns la mare cautare in Cluj si nu numai. Din Bucuresti si pana in Oradea si din Baia Mare pana in sudul tarii, ea a fost invitata la diverse evenimente, de la nunti si botezuri si pana la petreceri private.CITESTE SI:Ajunsa in fata unei adevarate provocari, gelatiera a trebuit sa aleaga intre un food truck, o camioneta care sa-i asigure mobilitatea afacerii si intre a inchiria un spatiu intr-unul din mall-urile Clujului, pentru ca de acolo sa se extinda ulterior in toata tara. A ales prima varianta din motive financiare."Am avut surpriza sa vad cu un mic spatiu intr-un centru comercial costa mai mult decat triplu decat un spatiu similar intr-o tara cu adevarat scumpa, Elvetia. Nu mi-a ramas decat sa aleg varianta a doua, adica sa cumpar un food truck. Si a meritat".In primul an, in 2018, Roxana a produs aproape 100 de sortimente de inghetata. Pe lista s-au aflat inghetatele produse din flori comestibile naturale: lavanda, violete de Parma, iasomie, hibiscus, trandafir, pana la cele din ciocolata alba belgiana. Treptat, a adaugat in oferta si o colectie generoasa de gelato si sorbeto cu alcool - prosecco, sampanie, Moscato d'Asti, Baileys si Aperol Spritz.Iar pe langa toate astea, sunt nelipsite si gusturile clasice: vanilie, ciocolata, iaurt, fistic, caramel sarat, lamaie si stracciatella. Anul trecut, afacerea ei a suferit cumplit din cauza pandemiei, dar chiar si asa a ales sa-si largeasca si mai mult lista si sa adauge combinatii exotice.Fanii inghetatei pot comanda de la ea inghetata cu susan negru, ananas si ghimbir, ricotta cu smochine, portocale rosii, portocale cu ghimbir, Monte Bianco (frisca, bezele si castane), Malaga (rom si stafide), Foresta Nera (frisca, ciocolata si cirese). De asemenea, in meniu se gasesc si sortimente pe gustul veganilor - inghetata cu lapte bio de migdale, cocos, indulcita cu miere sau stevie, dupa preferinte.Criza provocata de pandemie a afectat-o din plin pe intreprinzatoarea din Cluj. Vanzarile au intrat in picaj, iar multe dintre evenimentele la care era programata au fost anulate.Printre altele, ea a ratat sansa de a lua parte la un eveniment special in Paris, de unde ar fi obtinut castiguri consistente si notorietate.Confruntata cu scaderea abrupta a afacerii, Roxana a avut o idee salvatoare. Asa a inceput sa livreze inghetata la comanda, exact asa cum fac lanturile de resturante cu mancarea, iar acest lucru i-a mai revigorat afacerea. "Chiar si pe timp de iarna sunt multi care adora inghetata, asa ca nu am dus lipsa de comenzi. Inghetata la comanda o livrez deocamdata doar in Cluj, pentru ca trebuie sa fie foarte proaspata", explica ea.Si pentru a face mai bine fata noilor provocari, Roxana s-a asociat cu mai multi intreprinzatori. Impreuna, ei livreaza pe baza de comanda diverse produse, toate naturale, pentru a-si tine sub control costurile."Tipul de vanzare este Reko si reprezinta o alternativa de vanzare directa, infiintata in Finlanda prin 2013, pe baza de precomanda pentru un grup de producatori cu valori similar, nefiind confundat cu targuri, piete agroalimentare sau piete volante. Reko sau Rejal Konsumtion, cum ii zic suedezii, in traducere libera, consum responsabil, se bazeaza pe incredere reciproca intre consumatori si producatori, avand ca suport deschiderea producatorilor pentru tot ceea ce inseamna productia locala", sustine Roxana.Pentru 2021, perspectivele nu sunt neaparat grozave. Totusi, ea spera ca in timp se vor ridica restrictiile si vor fi reluate evenimentele deschise publicului larg. Pana atunci, nu are decat o solutie, sa traiasca practic din ce a acumulat inainte de pandemie si sa se adapteze, in masura in care e posibil, noii situatii.