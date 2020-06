Ingradirea accesului egal la educatie pentru sanatate e discriminatorie. Toti copiii au dreptul sa fie sanatosi si protejati (Op. Ed.)

Dreptul la sanatate

Adevaratul atentat la inocenta copiilor

Romania, unicul stat din UE cu copii sub 15 ani la a treia nastere

Obezitatea

Ce face Salvati Copiii?

Principalele teme sunt: notiunile despre corp si etapele dezvoltarii lui, igiena personala, importanta activitatilor fizice si a odihnei, prevenirea consumului si abuzului de substante toxice (droguri, alcool, tutun), sanatatea mentala, nutritie, recunoasterea abuzului fizic ori sexual si protectia impotriva violentei si nu in ultimul rand, sanatatea sexuala si reproductiva si prevenirea bolilor cu transmitere sexuala. Toate aceste subiecte, prezentate si discutate in functie de varsta si dezvoltarea copilului, ii vor servi acestuia intreaga viata, pentru ca doar in acest mod organizat el va dobandi o intelegere unitara si comprehensiva asupra aspectelor care-l privesc in mod direct, in propria lui intimitate sau in relatiile cu cei din jur.Dreptul la sanatate este unul din drepturile esentiale ale copilului, consacrat in Constitutia Romaniei si in Conventia ONU cu privire la drepturile copilului, pentru respectarea caruia autoritatile sunt obligate sa ia toate masurile necesare. Toti copiii au dreptul de a "se bucura de cea mai buna stare de sanatate posibila si de a beneficia de serviciile medicale si de recuperare necesare", iar dreptul la sanatate este una din fatetele principiului interesului superior al copilului care are un caracter primordial in legislatia romaneasca.Desi aceste mentiuni ar putea suna formal, cel putin in Europa, sunt multe exemple de autoritati nationale care s-au dovedit a fi responsabile in deciziile care-i privesc pe copii si au tinut seama de caracterul primordial al drepturilor lor, actionand prin prioritizarea investitiilor in sanatatea si educatia copiilor, prin monitorizarea calitatii serviciilor medicale destinate copiilor sau prin consultarea permanenta cu acestia ori cu reprezentantii lor.Intrebarile pe tema accesului copiilor la educatie pentru sanatate imi readuc in memorie opinia copiilor consultati de-a lungul anilor cu privire la drepturile lor, in forumurile organizate anual de Salvati Copiii, cu participarea a peste 100 de copii veniti din intreaga tara. Iar concluziile copiilor, pe care le transmiteau ei insisi autoritatilor dupa doua sau trei zile de dezbateri entuziaste, faceau invariabil referire la dreptul la informatii corecte astfel incat sanatatea, siguranta online si in viata de zi cu zi si dreptul la participare sa le fie asigurate.Cu totii ne dorim copii sanatosi si protejati. Si atunci cum ne putem asigura ca acest obiectiv sa-i priveasca pe toti copiii fara discriminare, altfel decat prin intermediul scolii si a unui program de acest tip? Astazi, continutul acestei materii, care, repet, nu face parte din curriculum-ul obligatoriu, ajunge la doar 6% dintre elevi. De ce doar un copil din 16 este educat cu privire la sanatatea lui fizica si emotionala si la factorii care o pot pune in pericol?Desi putem explica cauzele acestei situatii, nu cred ca ne este permis sa o acceptam.Caci adevaratul atentat la inocenta copiilor, recent invocata intr-o logica inversa de reprezentantii unor institutii publice care s-au opus fara temei mentinerii obligativitatii a doua ore de educatie pentru sanatate intr-un an scolar, il reprezinta, de fapt, atitudinea de mentinere a copiilor si parintilor departe de sursele corecte de informare, mai ales in abordarea temelor sensibile cu privire la sexualitate ori abuzul sexual.Conditionarea participarii copiilor la educatia pentru sanatate de acordul parintilor, asa cum s-a decis zilele trecute in Parlamentul Romaniei, e de natura sa pastreze la nesfarsit o stare perfida de discriminare intre copiii ai caror parinti sunt constienti de importanta acestor ore pentru copiii lor si copiii parintilor care, din lipsa de informare, nu vor permite copiilor lor sa aiba acces la informatii despre sanatate.Este adevarat ca elemente ale educatiei pentru sanatate pot fi acoperite de unii dintre parinti in familie, insa, din experienta noastra concreta, in comunitatile vulnerabile socio-economic si lipsite de acces la servicii de calitate (in special mediul rural), parintii, multi cu un nivel scazut de educatie, nu vor putea acoperi aceasta nevoie de protectie a copiilor lor. Insa, cu sau fara voia lor, copiii vor cauta sa se informeze online sau de la prieteni pe subiecte sensibile pentru sanatatea lor, iar acest lucru i-ar putea pune in situatii de pericol ori ar putea fi expusi unor incercari de exploatare a lor (consum de droguri, abuz sexual, racolare online) in fata carora s-ar putea dovedi vulnerabili si lipsiti de aparare.Nu intamplator, copiii din Romania sunt in topul clasamentelor privind comportamentele de risc.Iar una din cauze o reprezinta, cu certitudine, lipsa accesului la educatia pentru sanatate. Salvati Copiii a adus sistematic in atentia opiniei publice date ingrijoratoare despre sanatatea copilului si comportamentele de risc.De pilda, un raport global Save the Children din 2019 a atras atentia asupra faptului ca Romania se confrunta cu o situatie inacceptabila privind asa-numitul fenomen de "copii cu copii", inregistrand 33,7 de nasteri la 1.000 de adolescente intre 15 si 19 ani, o cifra mai mare decat ceea ce se inregistreaza in tari precum Rwanda (26,8 nasteri la 1000 de adolescente), Trinidad Tabago (31), Albania (20,7), Botswana (31,7), Burundi (27,4), Mauritius (26,9), Djibouti (19,4) ori India (24,5). Datele Institutul National de Statistica indica faptul ca cele 8621 de nasteri la mame minore (10 -17 ani) reprezinta 4,25% din nasterile inregistrate in Romania in anul 2018 si aproape un sfert din totalul nasterilor din mame minore din Uniunea Europeana (37.343).De asemenea, anual se inregistreaza peste 700 de nasteri la mame intre 10 si 14 ani, fiind si unicul stat din Uniunea Europeana cu copii sub 15 ani la a treia nastere.Aflata intr-o clara legatura cu maternitatea in adolescenta, casatoriile timpurii, in Romania, cu date care cuprind si anul 2018, 6,7% dintre adolescentii cu varsta intre 15 si 19 ani s-au casatorit, procent mai ridicat decat cel din tari precum Algeria (3,1%), Tunisia (1,2%), Ghana (6,4%), Namibia (5,4) ori Djibouti (2,6).Un alt exemplu il reprezinta consumul de tutun in randul copiilor sau, mai nou, vaping-ul prin folosirea unor dispozitive electronice, un alt comportament de risc promovat agresiv de catre companiile de tutun tintind in primul rand adolescentii si tinerii 14,6% dintre copiii scolarizati cu varsta intre 13 si 15 ani fumeaza, 8,2% dintre ei folosesc tigarete electronice, iar 3,1% dispozitive electronice de incalzit tutun. Un alt indicator il reprezinta faptul ca mai mult de jumatate din fumatorii adulti de peste 30 de ani au inceput sa fumeze inainte de 14 ani (15%) si intre 14 si 18 ani (38%).In acest context, speram ca Parlamentul Romaniei sa nu ignore necesitatea protectiei copiilor prin interzicerea oricarei forme de publicitate a acestor produse, asa cum si-a propus un proiect de lege care asteapta un vot final de mai bine de un an, propunere legislativa pe care Salvati Copiii o sustine in cadrul Initiativei 2035 Fara Tutun.Obezitatea la copii este considerata de catre specialisti o problema pediatrica in crestere, tara noastra urcand an de an in clasamentul european la obezitate infantila.In 2018, unul din patru copii romani de 11 ani era considerat supraponderal ori obez.De asemenea, un aspect important il reprezinta si sanatatea emotionala a copiilor si implicarea lor in activitati de invatare a gestionarii emotiilor, a dezvoltarii abilitatilor de relationare sociala si de cunoastere a cailor de raportare a abuzurilor catre persoanele si institutiile competente sa-i protejeze.Conform datelor oferite de Organizatia Mondiala a Sanatatii, 1 din 5 copii de varsta scolara se confrunta cu o problema de siguranta emotionala, iar in Romania aproape 10 din 100 liceeni au avut ganduri suicidale, 7 elevi din 100 si-au facut un plan de sinucidere si, dintre acestia, 4 % au avut tentative de suicid.In ceea ce priveste fenomenul de bullying, 400.000 de copii romani sunt exclusi din grupul de colegi, 325.000 sunt umiliti in public, 390.000 sunt amenintati cu bataia sau cu lovirea, iar 220.000 sunt batuti in mod repetat de catrecolegii lor.Cel putin, sub acest aspect, Ministerul Educatiei si Cercetarii a adoptat, in aceasta saptamana, Normele metodologice privind violenta psihologica-bullying al caror continut se bazeaza pe concluziile organizatiei Salvati Copiii rezultate din activitatile noastre din peste 50 de scoli din Targoviste si Bucuresti.Salvati Copiii a desfasurat, in cele trei decenii de activitate, multiple programe pentru sanatatea copiilor: promovarea unui stil de viata sanatos, prevenirea consumului de droguri in randul adolescentilor si tinerilor, combaterea HIV/SIDA, a tuberculozei si malariei, dotarea sistemului de sanatate pentru asigurarea supravietuirii nou-nascutilor si sprijinirea gravidelor si a tinerelor mame, protectia copiilor impotriva oricarei forme de violenta.In 2017, pentru a veni in sprijinul copiilor, Salvati Copiii Romania, cu suportul financiar Kaufland, a dezvoltat un program modular de informare pentru elevii din toate ciclurile de invatamant, care a urmarit formare de comportamente sanatoase, corecte si responsabile pentru adoptarea unui stil de viata sanatos. Programul abordeaza patru mari domenii, esentiale pentru protectia si dezvoltarea copilului: nutritie si exercitiu fizic, sanatate emotionala si combaterea fenomenului de bullying, educatie privind sanatatea sexuala si consumul de substante periculoase.In prezent, programul este implementat la nivel national, atat in mediul urban, cat si in cel rural, in zonele in care Organizatia Salvati Copiii are filiale sau puncte de lucru: Bucuresti, Iasi, Mangalia, Craiova, Targu Mures, Timisoara, Suceava, Brasov, Petrila, Resita, Pitesti, Piatra Neamt, Negresti, Targoviste, Constanta. In 2019, am inclus in programele de informare peste 27.000 de elevi, cu varste intre 4 si 18 ani. Sesiunile au fost implementate in 312 unitati de invatamant din 94 de localitati din mediul urban si rural si au avut ca metode de lucru activitati non-formale, de la egal la egal (peer to peer education).Pornind de la modele si bune practici rezultate din implementarea sesiunilor de informare din cadrul proiectului "Alegeri sanatoase", Salvati Copiii va continua dialogul cu autoritatile din Romania pentru a evidentia importanta introducerii in documentele curriculare, programele si manualele scolare a notiunilor privind un stil de viata sanatos (nutritie, relatii pozitive in mediul scolar, combaterea violentei si a comportamentelor de bullying, educatie privind sanatatea sexualitatii, siguranta online), astfel incat toti copiii sa beneficieze de informatii utile si practice in acord cu drepturile lor fundamentale.