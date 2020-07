UPDATE Comisia juridica a Senatului a amanat raportul pentru initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice"

Senatul, for decizional

Senatorii din Comisia juridica au avut pe ordinea de zi initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice" si trebuia sa adopte un raport comun cu alesii Comisiei pentru constitutionalitate, anunta News.ro. Emiterea unui raport a fost insa amanata pentru o data ulterioara. Dupa emiterea raportului, Senatul urmeaza sa voteze initiativa cetateneasca.Senatul este convocat in sesiune extraordinara in perioada 16-31 iulie.Senatul este forul decizional in acest caz, dupa ce Camera Deputatilor a votat proiectul saptamana trecuta. Pentru a fi adoptata, initiativa "Fara penali" are nevoie de votul a doua treimi din totalul celor 136 de senatori (91 de voturi), iar apoi urmeaza sa fie supusa aprobarii populare, prin referendum. USR , partidul care a strans peste un milion de semnaturi pentru aceasta initiativa de revizuire a legii fundamentale, a criticat faptul ca o posibila data pentru referendum ar fi 23 august atunci cand lumea este in concedii iar absenteismul ar putea fi ridicat, ceea ce va duce la invalidarea consultarii populare si, implicit, la respingerea initiativei de revizuire a Constitutiei.Potrivit legii, pentru ca referendumul sa fie validat, la urne trebuie sa se prezinte cel putin 5,6 milioane de romani, iar pentru ca initiativa fara penali sa fie introdusa in Constitutie trebuie sa voteze DA minimum 4,7 milioane de oameni.Initiativa "Fara penali in functii publice" propune ca articolul 37 din Constitutie, care reglementeaza dreptul de a fi ales, sa fie completat cu un nou alineat, avand urmatorul continut: "Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii".