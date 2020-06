Initiatorii campaniei "Opriti ura pentru profit" vor sa extinda boicotul impotriva Facebook la nivel global

Ziare.

Campania "Stop Hate for Profit" (opriti ura pentru profit) va incepe sa ceara companiilor majore din Europa sa se alature boicotului, a afirmat directorul general al Common Sense Media, Jim Steyer, intr-un interviu acordat Reuters sambata.De la lansarea campaniei, la inceputul lunii iunie, peste 160 de companii, intre care Verizon Communications si Unilever, au anuntat ca nu vor mai cumpara publicitate pe cea mai mare platforma de socializare din lume, in luna iulie.Free Press si Common Sense, alaturi de asociatiile Color of Change siAnti-Defamation League, au lansat campania in urma mortii lui George Floyd, un afro-american neinarmat care a murit in timp ce era retinut de politia din Minneapolis."Urmatoarea frontiera este presiunea globala", a afirmat Steyer, adaugand ca aceasta campanie spera sa stimuleze autoritatile de reglementare din Europa sa adopte o pozitie mai ferma impotriva Facebook.Comisia Europeana a anuntat in iunie noi recomandari pentru companiile de tehnologie, intre care Facebook, pentru ca acestea sa raporteze lunar cum gestioneaza dezinformarile legate de noul coronavirus Indignarea provocata in Statele Unite de moartea lui Floyd a declansat o reactie fara precedent a corporatiilor din intreaga lume, iar impactul a fost resimtit dincolo de granitele Statelor Unite.Unilever, de exemplu, a schimbat numele unui produs de albire a pielii popular in India, numit Fair and Lovely.Campania globala va avea loc in timp ce organizatorii continua sa ceara mai multor companii americane sa participe. Jessica Gonzalez, co-director general al Free Press, a spus ca a contactat companii de telecomunicatii si de media pentru a le cere sa se alature campaniei.Raspunzand cererilor pentru mai multe masuri, Facebook a recunoscut duminica ca mai are multe de facut si ca se asociaza cu asociatii pentru drepturile civile si experti pentru a dezvolta mai multe instrumente pentru a combate ura.Facebook a aratat ca investitiile in inteligenta artificiala i-au permis sa descopere 90% din limbajul care raspandeste ura inainte ca acesta sa fie raportat de utilizatori.Extinderea campaniei in afara Statelor Unite va afecta o parte mai mare din veniturile din publicitate ale Facebook, dar este improbabil sa aiba un impact financiat major.Unilever, de exemplu, a anuntat vineri ca nu se va mai promova pe Facebook in SUA pana la sfarsitul acestui an. Suma afectata reprezinta circa 10% din cele 250 de milioane de dolari pe care le cheltuie anual pentru promovarea pe Facebook, a declarat un reprezentant al firmei de cercetare LightShed Partners, Richard Greenfield.Steyer a spus ca va cere advertiserilor globali, cum ar fi Unilever si Honda , care s-au angajat sa opreasca promovarea doar in SUA, sa isi retraga publicitatea de pe Facebook la nivel global.Anual, Facebook genereaza vanzari de publicitate de 70 de miliarde de dolari si circa un sfert provine de la companii mari precum Unilever, iar restul veniturilor provine de la firmele mici.Publicitatea din jurul politicilor legate de raspandirea urii au afectat percerptia fata de companie si actiunile. Vineri, actiunile Facebook au scazut cu 8,3% si au redus capitalizarea de piata a companiei cu 56 de miliarde de dolari.Extinderea campaniei in afara Statelor Unite demontreaza nivelul de frustrare al organizatiilor pentru justitie sociala si companiilor care le sustin din cauza lipsei de actiune a Facebook fata de dezinformare si propagarea urii, a spus Steyer.Acesta si Gonzalez au spus ca masurile anuntate vineri de Facebook pentru noi masuri de interzicere a publicitatii si a discursurilor care propaga ura din partea politicienilor nu raspund solicitarilor campaniei."Daca isi inchipuie ca au terminat in functie de ce au anuntat vineri, se insala/ Nu avem nevoie de o o politica aplicata o singura data, ici si colo. Avem nevoie de o politica cuprinzatoare", a spus Gonzalez.Campania "Stop Hate for Profit" a facut o serie de solicitari, care includ un proces separat de moderare pentru a ajuta utilziatorii care sunt luati ca tinte in functie de rasa sau alte criterii, mai multa transparenta in privinta modului in care sunt raportate incidentele legate de continutul care propaga ura si sa nu mai genereze venituri din publicitatea afisata alaturi de continutul care include ura.Mai mult decat atat, Facebook nu a raspuns solicitarilor de a returna banii companiilor ale caror reclame sunt afisate alaturi de continut care este ulterior eliminat din cauza nerespectarii politicilor companiei, a spus Ian Orekondy, director general AdComplyRx, companie de tehnologie specializata in publicitate, care ajuta branduri farmaceutice cu reclamele lor digitale si care s-a alaturat boicotului.Campania de boicot s-a extins pentru a include si alte platforme de publicitate digitala, cum ar fi Twitter