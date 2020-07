UPDATE Inititativa civica, "Fara penali in functii publice" a fost votata in plenul Camerei Deputatilor. PSD, USR, PNL, PMP si minoritatile nationale au sustinut propunerea

In plenul Camere Deputatilor se dezbate marti, 14 iulie, initiativa civica "Fara penali in functii publice".Liderul USR Dan Barna a declarat, la dezbaterile din plenul de marti al Camerei Deputatilor privind initiativa Fara penali in functii publice "niciunul dintre votantii oricarui partid reprezentant in Parlament nu a spus ca vrea sa premieze hotia", iar datoria alesilor e sa faca institutiile functionale."Nu mai putem tolera penali in functii publice si va cer si dumneavoastra acest lucru.", a spus Dan Barna in plen.Deputatul Florin Roman a amintit ca dupa votul in Camera Deputatilor, proiectul va ajunge la Senat, urmand ca ulterior, dupa un vot pozitiv, in termen de 30 de zile sa se organizeze un Referendum."Partidul National Liberal, alaturi de presedintele Klaus Iohannis , a fost principalul promotor al referendumului privind interzicerea gratierii si amnistitiei pentru penali. In urma acestui referendum romanii au spus "Da" propunerii PNL . Ca si semnatar al acestei initiative civice, mi-as fi dorit sa nu fie patata politic.", a precizat Florin Roman de la tribuna Parlamentului."Astazi nu votam o lege, discutam de un proiect de lege care va ajunge la Senat, cand e cazul. Adevarul e ca "Fara penali in functie publice" nu se intampla de maine, chiar daca ne dorim asta. Asadar, vom putea discuta despre o lege cand va fi adoptata si de Senat si dupa ce Guvernul, in termen de 30 de zile, va organiza Referendumul. Singurul lucru care s-a schimbat azi este ca Marcel Ciolacu a scapat de un cartof fierbinte pe care il paseaza senatorilor.", a mai adaugat liderul PNL din Camera Deputatilor. Petru Movila a avut o interventie din partea PMP, in care a subliniat faptul ca aceasta initiativa nu ar trebui sa fie patata politic."Initiativa civica de azi vine sa scrie negru pe alb ca oamenii care si-au batut joc de votul cetatenii nu mai au voie sa revina intr-o functie publica. Aceasta filosofie corecta pentru societatea noastra trebuie sa devina lege, altfel colegii din Parlament vor avea subiect electoral, dar efectul nu va fi vazut si in societate. Partidul Miscarea Populara va vota fara nicio rezerva, am sustinut si vom sustine aceasta idee.", a precizat deputatul Movila.Grupul Minoritatilor, reprezentat de Ovidiu Gant, a precizat ca deputatii afiliati acestui grup sustin si vor vota deopotriva initiativa."Ma bucur ca aceasta initiativa civica se afla astazi in dezbatere. Este si pentru grupul parlamentar al minoritatilor nationale un lucru bun pentru ca vom vota in favoarea acestui proiect. Forumul German a anuntat acest lucru la Sibiu si alte organizatii au facut la fel. Demersul este util societatii si este stringient necesar. Avem convingerea ca va trece azi de Camera Deputatilor.", a precizat Ovidiu Gant.Alfred Simonis, din partea PSD , le cere colegilor sa lase deoparte orgoliile."Partidul Social Democrat sustine aceasta initiativa civica si va vota in Camera Deputatilor. Sper si eu sa votam cu totii aceasta initiativa, dar ma chinui sa gasesc un consens pe mai multe teme importante. Am vazut PNL-ul si USR-ul cum se bat in referendumuri. Cred ca este un moment in care trebuie sa lasam deoparte orgoliile. Este important sa gasim acest consens si solidaritate si sa luam aceasta decizie fara reprosuri.", a adaugat Simonis,De asemenea, deputatul sustine ca PSD va incerca sa gaseasca mai multe metode prin care sa existe anumite criterii de intergritate si transparenta pentru ca cetatenii "sa aiba incredere in oamenii politici"Deputatii neafiliati vor vota si ei aceasta initiativa civica.Initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice" a primit raport de adoptare in Comisia juridica a Camerei Deputatilor si urmeaza sa primeasca votul in plenul de marti. Camera este primul for sesizat, decizional fiind Senatul.Initiativa prevede introducerea unui alineat in Constitutie la articolul 37 care spune ca: "Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii".