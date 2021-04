Sute de persoane la inmormantarea nepotului unui interlop mort la 23 de ani. Prietenii tanarului au fumat narghilea langa sicriu, iar la final au strigat "mars, ma"

Potrivit ebihoreanul.ro , Darius Markovic a murit in noaptea de sambata spre duminica in urma unui atac de cord. Tanarul in varsta de 23 ani a fost inmormantat miercuri, iar la ceremonie au fost prezente sute de persoane, atat membri ai familiei, rude, cunoscuti dar si prietenii lui Darius.Sursa citata mai arata ca slujba religioasa a fost oficiata de patru preoti. Poreclit "Papi" de prieteni, Darius ar fi vrut sa devina medic, a spus la microfon unul din preoti, care a rostit necrologul, dupa care fratele tanarului a recitat una dintre numeroasele poezii scrise de acesta si dedicata mamei lor, promitand ca i le va publica pe toate, intr-un volum.Potrivit jurnalistilor bihoreni, ceremonia s-a incheiat cu un moment special pregatit de prietenii si colegii de facultate ai tanarului, care au adus sase narghilele, s-au asezat in jurul sicriului si au inceput sa fumeze pentru ultima oara alaturi de el dupa care au strigat "Mars, ma", o vorba pe care "Papi" o spunea des, aplaudand, in final, in memoria lui.La inmormantarea lui "Papi", mai arata ebihoreanul.ro, au participat zeci de interlopi din Cluj, Arad, Turda, Zalau, chiar si Bucuresti, inclusiv finul lui Alexandru Razvan Vasile, zis Spadafora, "locotenent" de-al lui Mircea Nebunu', liderul gruparii Sportivilor din capitala, cu care Negus s-a razboit in ultima perioada.