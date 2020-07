INS: In urmatorul trimestru, managerii estimeaza cresterea numarului de salariati si a preturilor, in constructii si comertul cu amanuntul

"Soldul conjunctural indica perceptia managerilor intreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen, care NU trebuie confundata cu ritmul cresterii sau scaderii oricarui indicator statistic produs de INS", precizeaza INS.Soldul conjunctural procentual este obtinut ca diferenta intre procentajul managerilor care au ales varianta pozitiva a fenomenului si procentajul celor care au indicat varianta negativa."In cadrul anchetei de conjunctura din luna iulie 2020, managerii din industria prelucratoare preconizeaza pentru urmatoarele trei luni crestere moderata a volumului productiei (sold conjunctural +11%). Pentru activitatea de fabricare a bauturilor se va inregistra crestere accentuata (sold conjunctural +49%), in timp ce, pentru activitatea de fabricare de masini, utilaje si echipamente se va inregistra scadere (sold conjunctural -18%)", arata datele INS.Referitor la numarul de salariati se estimeaza scadere moderata, soldul conjunctural fiind de -13% pe total industrie prelucratoare. Pentru preturile produselor industriale se prognozeaza relativa stabilitate in urmatoarele trei luni (sold conjunctural +5%)."Potrivit estimarilor din luna iulie 2020, in activitatea de constructii se va inregistra pentru urmatoarele trei luni cresterea volumului productiei (sold conjunctural +23%). Managerii estimeaza crestere moderata a numarului de salariati (sold conjunctural +9%). In ceea ce priveste preturile lucrarilor de constructii se preconizeaza crestere moderata a acestora (sold conjunctural +10%)", releva datele INS, citate de News.ro In sectorul comert cu amanuntul managerii au estimat pentru urmatoarele trei luni o tendinta de crestere moderata a activitatii economice (sold conjunctural +8%). Volumul comenzilor adresate furnizorilor de marfuri de catre unitatile comerciale va inregistra o relativa stabilitate (sold conjunctural +3%).Angajatorii prognozeaza pentru urmatoarele trei luni crestere moderata a numarului de salariati (sold conjunctural +12%). Pentru urmatoarea perioada, managerii societatilor comerciale estimeaza cresterea preturilor de vanzare cu amanuntul (sold conjunctural +23%).Conform estimarilor din luna iulie 2020, cererea de servicii (cifra de afaceri) va cunoaste relativa stabilitate in urmatoarele trei luni (sold conjunctural +4%).In sectorul de servicii se estimeaza relativa stabilitate a numarului de salariati (sold conjunctural -4%). Conform opiniei managerilor, preturile de vanzare sau de facturare ale prestatiilor vor avea tendinta de scadere moderata (sold conjunctural -14%).