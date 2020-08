INS: Spor negativ accentuat al populatiei Romaniei, in luna iunie

Astfel, la nivelul lunii iunie din acest an, numarul nascutilor-vii a fost mai mic cu 1.263 comparativ cu aceeasi luna din anul anterior, in timp ce numarul persoanelor care au decedat a fost cu 544 mai mare, la nivel comparativ.Populatia Romaniei a inregistrat un spor negativ de 1,4 ori mai mare decat cel din luna iunie 2019, de -6287 persoane fata de -4480 persoane.De asemenea, numarul copiilor cu varsta sub un an care au decedat a fost cu 23 mai mic in luna iunie 2020, decat cel inregistrat in luna iunie 2019.In perioada analizata, in mediul urban s-a inregistrat decesul a 10.356 de persoane, iar in mediul rural decesul a 10.717 de persoane, in timp ce fata de luna iunie din 2019, numarul persoanelor care au decedat a crescut cu 353 de persoane, in mediul urban, si cu 191 de persoane, in mediul rural.Numarul casatoriilor inregistrat in iunie 2020 a fost cu 8.702 mai mic decat cel consemnat in aceeasi luna din anul precedent.Totodata, prin hotarari judecatoresti definitive si conform Legii nr. 202/2010 s-au pronuntat cu 302 mai putine divorturi decat in luna iunie 2019.Numarul nasterilor a scazut fata de aceeasi perioada din anul precedent, atat in lunile martie, aprilie, mai, cat si in luna iunie. "Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor demografice sunt vizibile, in cazul deceselor, in special in lunile aprilie si iunie 2020, cand s-au inregistrat cresteri fata de lunile aprilie si iunie 2019. Cel mai mult a fost afectat fenomenul nuptialitatii", precizeaza INS.Datele oficiale evidentiaza faptul ca, la nivel comparativ iunie 2020 vs mai 2020, s-a inregistrat nasterea a 14.786 copii, cu 1.913 mai multi, iar numarul deceselor a fost de 21.073, cu 824 decese mai multe, in timp ce numarul deceselor copiilor cu varsta sub un an a fost de 83, in crestere cu 6 decese.In luna iunie 2020, aproape doua treimi din totalul numarului de decese s-au inregistrat pentru persoanele cu varsta de cel putin 70 ani (8.718 decese, reprezentand 41,4% din total, s-au inregistrat la grupele de varsta 80 ani si peste, 5.014 decese, reprezentand 23,8%, la persoanele de 70-79 ani) si 4.217 decese (20,0%) la persoanele in varsta de 60-69 ani.La polul opus, cu cele mai putine decese, s-au incadrat grupele de varsta 5-19 de ani (70 decese), 20-29 ani si 0-4 ani (fiecare grupa cu cate 103 decese).Sporul natural s-a mentinut negativ in luna iunie 2020, decedatii avand un excedent fata de nascutii-vii de 6.287 persoane.La oficiile de stare civila s-au inregistrat 5.389 casatorii, cu 2.901 mai multe decat in luna mai 2020. Numarul divorturilor pronuntate prin hotarari judecatoresti definitive si conform Legii nr. 202/2010 a fost de 2355 in luna iunie 2020, cu 1.218 mai multe decat in luna mai 2020."Pentru o caracterizare completa a fenomenelor demografice inregistrate in lunile martie-iunie 2020, in contextul pandemiei COVID19, trebuie avut in vedere faptul ca prevederile ordonantelor militare au introdus anumite limitari in posibilitatea de desfasurare a unor evenimente cu mai mult de 3 persoane, au limitat deplasarile in afara locuintei si in afara localitatii, au suspendat activitatile in spatii inchise, au determinat Uniunea Notarilor Publici sa amane termenele pentru dosarele de divort aflate pe rol dupa sistarea starii de urgenta. De asemenea, prevederile Hotararilor de Guvern pentru perioada starii de alerta au impus anumite limitari in ceea ce priveste numarul persoanelor care se pot intalni in locurile publice, precum si prevederi privind organizarea de evenimente la un numar foarte mic de participanti. Datele trebuie interpretate in corelare cu informatiile din surse administrative, in special cele publicate de Ministerul Sanatatii, prin Institutul National de Sanatate Publica", noteaza INS.