INS: Volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 17,3%, in primele opt luni, fata de aceeasi perioada din 2019

"Volumul total al lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a crescut cu 17,3%. Pe elemente de structura au avut loc cresteri la lucrarile de reparatii capitale (+51,7%), lucrarile de intretinere si reparatii curente (+44,3%) si la constructiile noi (+5,6%). Pe obiecte de constructii, ca serie bruta, au avut loc cresteri astfel: lucrarile de constructii ingineresti (+21,9%), cladirile rezidentiale (+17,2%) si la cladirile nerezidentiale (+10,8%). Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, volumul total al lucrarilor de constructii a crescut cu 19,2%, crestere reflectata in volumul lucrarilor de intretinere si reparatii curente (+50,5%), al lucrarilor de reparatii capitale (+47,5%) si al lucrarilor de constructii noi (+7,4%)", arata datele INS.Pe obiecte de constructii, seria ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate evidentiaza cresterea volumului constructiilor ingineresti (+25,8%), cladirilor rezidentiale (+18,1%) si al cladirilor nerezidentiale (+12,7%)In august 2020, comparativ cu iulie 2020, volumul total al lucrarilor de constructii a crescut, ca serie bruta, cu 1,9%, crestere evidentiata la lucrarile de reparatii capitale (+5,2%), lucrarile de constructii noi (+1,6%) si la lucrarile de intretinere si reparatii curente (+1,3%).Pe obiecte de constructii, seria bruta arata cresteri astfel: cladirile nerezidentiale (+3,1%), cladirile rezidentiale (+1,9%) si la constructiile ingineresti (+1,3%).Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, volumul total al lucrarilor de constructii a crescut cu 0,9%, crestere evidentiata la lucrarile de reparatii capitale (+2%) si la lucrarile de constructii noi (+1,3%).Lucrarile de intretinere si reparatii curente au scazut cu 3,4%. Pe obiecte de constructii, seria ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate indica cresteri ale volumului cladirilor nerezidentiale (+5,3%) si cladirilor rezidentiale (+1,9%).Volumul constructiilor ingineresti a scazut cu 1,6%.In august 2020, comparativ cu august 2019, volumul total al lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a crescut cu 12,3%. Pe elemente de structura au fost inregistrate cresteri ale volumului lucrarilor de reparatii capitale (+67,3%), al celor de intretinere si reparatii curente (+26,7%) si al lucrarilor de constructii noi (+1,2%).Pe obiecte de constructii, seria bruta evidentiaza cresteri ale volumului cladirilor nerezidentiale (+24,3%), cladirilor rezidentiale (+16,7%) si al lucrarilor de constructii ingineresti (+4,3%).Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 13,2%. Pe elemente de structura s-au inregistrat cresteri la lucrarile de reparatii capitale (+64,5%), lucrarile de intretinere si reparatii curente (+25,5%) si la lucrarile de constructii noi (+2%).Pe obiecte de constructii, seria ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate indica cresteri ale volumuluil ucrarilor de constructii astfel: cladirile nerezidentiale (+24,9%), cladirile rezidentiale (+16,5%) si la constructiile ingineresti (+5%).Indicii de volum in constructii se determina prin deflatarea datelor valorice cu indicii de cost in constructii pe elemente de structura si pe obiecte de constructii.Indicii de volum in constructii sunt calculati pe total ramura constructii (sectiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structura (lucrari de constructii noi, reparatii capitale si lucrari de intretinere si reparatii curente) si pe obiecte de constructii (cladiri rezidentiale, cladiri nerezidentiale si constructii ingineresti).Indicii lucrarilor de constructii pe total se calculeaza ca medie aritmetica ponderata a indicilor pe elemente de structura sau a indicilor pe obiecte de constructii.