"Teapa" de proportii data unui dealer de masini din Capitala. Cum au reusit o grupare de escroci sa dea un "tun" de 400.000 de euro

Potrivit Politiei Capitalei, victima in acest caz este un dealer de masini care a fost inselat sa vanda pe credit masini unor persoane care pretindeau in mod fals ca au venituri ridicate."In fapt, persoana juridica vatamata, in perioada 2018-2019 a primit din partea mai multor persoane fizice cereri de creditare in vederea achizitionarii unor autoturisme noi, iar din probatoriul administrat a rezultat presupunerea rezonabila ca persoanele respective au prezentat ca adevarata imprejurarea mincinoasa ca sunt angajati la diverse societati comerciale si ca ar realiza venituri ridicate", arata Politia Capitalei.Potrivit politistilor, prejudiciul produs se ridica la 2.000.000 lei (400.000 de euro).La audieri urmeaza sa fie duse 20 de persoane.