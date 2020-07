INSP: Inca 3 cazuri de rujeola inregistrate in aceasta saptamana/ Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 20.192

Potrivit INSP, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 3 iulie este 20.192, din care 64 de decese.In perioada 29 iunie - 3 iulie au fost raportate inca trei cazuri nou confirmate in judetele Cluj, Ialomita si Satu Mare, anunta INSP.Cazurile de rujeola raportate saptamanal au avut debutul in urma cu 2 - 4 saptamani; confirmarea si clasificarea unui caz dureaza in medie trei saptamani, precizeaza sursa citata.