Inspectia Muncii a dat amenzi de peste 3 milioane de lei in ultima saptamana

Din aceasta suma, 3,168 milioane de lei au reprezentat sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca, potrivit unui comunicat al institutiei remis luni AGERPRES.In urma controalelor inspectorilor de munca, au fost depistate 203 persoane care desfasurau munca nedeclarata. Totodata, au fost aplicate 1.605 avertismente si au fost dispuse 3.539 de masuri de remediere a neconformitatilor constatate.In urma actiunilor de control efectuate de inspectorii de munca, in scopul prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, centralizate pentru perioada 19 - 24 octombrie 2020, au fost aplicate 184 de sanctiuni contraventionale, din care amenzi in valoare totala de 65.000 lei. Din 1.814 angajatori controlati, au fost sanctionati 131 si s-au dispus 215 masuri de remediere a neconformitatilor."Dupa cum am mai subliniat, activitatea inspectorilor de munca presupune un efort considerabil, tinand cont de riscurile asumate si de conditiile deloc confortabile in care isi desfasoara activitatea, indiferent de ziua din saptamana, de ora sau de vremea de afara, expunandu-se, uneori, la agresiuni din partea celor controlati care se stiu in afara legii. Cel mai recent caz de acest fel este acela de saptamana trecuta, cand doi inspectori de munca din cadrul ITM Brasov au fost agresati fizic si verbal in timp ce efectuau un control care viza identificarea cazurilor de munca nedeclarata. Aceste situatii sunt regretabile, iar oamenii trebuie sa inteleaga ca inspectorul de munca actioneaza responsabil, ca un factor de echilibru intre angajati si angajatori, pentru un mediu de munca decent si in deplina siguranta", a declarat Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.