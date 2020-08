Inspector scolar: Aproximativ jumatate dintre scolile din Capitala au montat deja, sau sunt in curs de dotare, panouri de plastic pentru separarea copiilor in salile de clasa

In Capitala sunt aproape 300 de scoli gimnaziale, licee si scoli profesionale.Inspectorul scolar general adjunct al Bucurestiului, Liliana Toderiuc Fedorca, spune, la Europa FM, ca unitatile scolare se pregatesc pentru toate cele trei scenarii."Ieri am vorbit cu o doamna director, imi spunea ca are doua etaje gata si astazi are al treilea etaj. Si stiti ca, acolo unde nu se poate respecta distanta de un metru, varianta pe care se poate merge este acaesta cu asigurarea plexiglasului la fiecare bancuta," declara Liliana Toderiuc Fedorca.