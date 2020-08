Inspectorul general din Departamentul de Stat al SUA a demisionat dupa mai putin de trei luni de la instalarea in functie

Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat a spus ca adjuncta lui Akard, Diana Shaw, va deveni noul inspector general in exercitiu.Predecesorul lui Akard, Steve Linick, care se alaturase Departamentului de Stat in 2013, a fost demis pe 15 mai, aceasta fiind cea mai recenta dintr-o serie de concedieri ale sefilor de autoritati de supraveghere facute de Trump. Aceste decizii au provocat ingrijorare in randul democratilor si a unor republicani.Democratii din Congres au deschis o investigatie legata de concedierea lui Linick de catre presedintele Donald Trump, care ar fi fost facuta la cererea secretarului de Stat, Mike Pompeo, unul dintre cei mai de incredere membri ai cabinetului sau.Parlamentarii democrati afirma ca Trump l-ar fi concediat pe Linick pentru ca acesta ar fi investigat vanzari de armament in Arabia Saudita.Consilieri din Congres mai afirma ca Linick investiga daca Pompeo s-a folosit de un consilier politic platit din bani publici pentru ca acesta sa efectueze sarcini personale pentru el si sotia lui, cum ar fi sa le plimbe cainele. Pompeo a respins acuzatiile ca fiind "nebunesti" si a negat ca ar fi stiut de obiectul investigatiei lui Linick.