Institutul Cantacuzino va iesi pe piata cu un medicament imunomodulator pana la sfarsitul anului, sustine ministrul Apararii

"Am discutat cu directorul Institutului Cantacuzino, colonelul Oancea, in ultima perioada de timp si-au focalizat foarte mult atentia pe ceea ce inseamna sporirea capacitatii de testare. Totodata lucreaza la un medicament imunomodulator, va iesi curand pe piata, si a luat masuri ca vechea linie de productie a vaccinului trivalent sa poata sa fie repusa in functiune si sa inceapa testele, astfel incat, asa cum si-au propus la nivelul institutului, incepand de anul viitor sa poata sa poata sa produca vaccinul. Medicamentul imunomodulator va iesi pana la sfarstiul anului", a aratat Nicolae Ciuca.Specialistii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" au dezvoltat un nou produs imunomodulator, care are proprietati de stimulare a imunitatii, determinand cresterea rezistentei organismului la infectii.