Institutul National al Patrimoniului: Un monument istoric de importanta deosebita, amenintat de un proiect imobiliar

Prin PUD va fi demolata o constructie valoroasa

Ce este INP

Conform precizarilor INP, este vorba de unicul exemplu de astfel de casa de targovet - provenind din arhitectura traditionala, cu influente balcanice, adaptat locuirii urbane - pastrat in Bucuresti, datat la sfarsitul secolului al XVIII-lea, avand codul in Lista Monumentelor Istorice B-II-m-A-19751 si aflat in proprietatea Statului si in administrarea INP.Institutul National al Patrimoniului precizeaza ca nu a fost notificat de Primaria Sectorului 4 cu privire la intentia de elaborare a PUD, in conformitate cu prevederile legale in vigoare (Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare - art. 42 litera a) care precizeaza ca este obligatorie notificarea proprietarilor parcelelor vecine de pe toate laturile celei care a generat PUD.INP a constatat "deficiente la nivelul procedurii de consultare public".Potrivit panoului afisat la fata locului - datat 23.07.2020 si mentionand termenul limita de transmitere a observatiilor 28.08.2020, punctele de vedere privind intentia de elaborare a PUD se transmit Primariei Sectorului 4 in termen de 15 zile de la publicarea pe website, publicare care pana la data acestei luari de pozitie (12 august 2018) inca nu a avut loc. In vederea transmiterii punctului de vedere al INP privitor la acest proiect, ne-am adresat in scris Primariei Sectorului 4 (adresa INP nr. 4041/27.07.2020, inregistrata la PS4 cu nr. 49451/28.07.2020), pentru a afla care este data publicarii pe website si termenul de transmitere a observatiilor, solicitare la care inca nu am primit un raspuns.In ceea ce priveste fondul problemei, INP reaminteste ca "interventiile propuse prin PUD se situeaza in zona de protectie a Casei de targovet si in zona de protectie a Bisericii Sfantul Spiridon Nou - monumente istorice de importanta nationala, precum si in perimetrul monumentului istoric B-II-s-B-17911 - Sit II din municipiul Bucuresti, delimitat astfel: Splaiul Independentei - Bd. Libertatii - Piata Maria - Bd. George Cosbuc - str. Gazelei - str. Mitropolit Filaret - Piata Garii Filaret - str. Dr. C. Istrati - Piata Libertatii - Bd. Marasesti - Bd. Dimitrie Cantemir - Piata Unirii - str. Halelor. Prin urmare, orice propunere trebuie sa urmareasca principiul interventiei integrate, punerea in valoare a monumentelor in contextul lor istoric si conservarea valorilor existente, in conformitate cu legislatia nationala si reglementarile si recomandarile internationale in domeniul protejarii patrimoniului prin care sunt incurajate conservarea si buna gestionare a peisajului urban istoric dupa principiile dezvoltarii durabile".Prin PUD este propusa demolarea constructiei valoroase existente pe fundul parcelei istorice din Calea Serban Voda 33, constructie ce are reale calitati arhitecturale si urbanistice si contribuie - prin conformarea volumetrica, inaltime, tratare arhitecturala - la perceperea monumentului intr-un context istoric urbanistic adecvat.Cladirea existenta este un martor al evolutiei zonei si al caracterului sau eterogen si pitoresc si raspunde perfect necesitatii de descrestere treptata a regimului de inaltime de la frontul inalt (P+8) al blocurilor din Magistrala (Bd. Dimitrie Cantemir) la zona valoroasa din spatele acestuia cu constructii predominant P/P+1. In acelasi timp constructia existenta asigura intimitatea gradinii Casei de targovet blocand perceperea monumentului in co-vizibilitate cu respectivul front de blocuri.Prin urmare, Institutul National al Patrimoniului isi exprima totalul dezacord fata de aceasta propunere de desfiintare care ar mutila zona, vaduvind-o de o constructie care - prin calitatile arhitectural-urbanistice si ambientale - contribuie la valorile pentru care in aceasta zona a fost instituit regimul de protectie mentionat.Constructia existenta are un important potential de conversie - momentan ignorat de autorii proiectului. Imobilul poate fi cu usurinta transformat - cu costuri semnificativ mai mici decat cele implicate de demolare si realizarea unei noi constructii - intr-un Apart-Hotel (functiunea propusa prin PUD) cu personalitate, mult mai interesant pe piata imobiliara si cea turistica decat o constructie noua, sau intr-un centru cu alta destinatie, in relatie functionala cu Casa de targovet, in beneficiul orasului, al comunitatii si al proprietarilor deopotriva.Institutul National al Patrimoniului, ca institutie de specialitate in domeniul protejarii patrimoniului, insa fara atributii legale in avizare, si ca titular al dreptului de administrare al Casei de targovet nu este, prin urmare, de acord cu propunerile initiatorului PUD si transmite observatiile de mai sus autoritatilor abilitate, si anume Primariei si Consiliului General al Sectorului 4 - cu atributii in consultarea publica, aprobarea PUD si autorizarea interventiilor in conditiile legii -, Directiei pentru Cultura a Municipiului Bucuresti - cu atributii in avizarea, cu consultarea CZMI 1, a documentatiilor de urbanism si a interventiilor in respectiva zona de protectie - si Ministerului Culturii in calitatea sa de titular - in numele Statului - al dreptului de proprietate asupra monumentului istoric si de garant al protejarii patrimoniului.In conformitate cu Conventia de la Granada privind protectia patrimoniului arhitectural al Europei, conventie la care Romania a aderat in 1997, dar si cu Strategia patrimoniului cultural european pentru secolul XXI elaborata de Consiliul Europei, cu alte documente internationale si cu principiile dezvoltarii durabile, comunitatea locala are intotdeauna un cuvant important de spus in proiectele de dezvoltare a orasului.In acest caz comunitatea a reactionat ferm impotriva demolarii cladirii vizate de acest PUD si impotriva construirii excesive, perturbatoare a caracterului si confortului zonei.INP are in vedere organizarea unei intalniri cu toti cei interesati, la o data ce va fi in curand anuntata.In ultimii 4 ani, INP a intreprins multiple actiuni similare de consultare si coagulare a unei comunitati in jurul monumentului. In colaborare cu parteneri din domeniu si societatea civila am derulat la Casa de targovet evenimente culturale si educationale, dezbateri si actiuni menite sa puna in valoare si sa introduca in circuitul public acest monument istoric emblematic al capitalei.De numele Casei de targovet se leaga, incepand din luna iulie, si unul dintre cele mai ambitioase si importante proiecte INP, ce are - printre altele - drept scop final infiintarea in acest imobil a Centrului national de informare si promovare a patrimoniului cultural - un hub pentru toti cei interesati de patrimoniul cultural, specialisti si amatori deopotriva.