Institutul National de Hematologie, despre acordarea de stimulente donatorilor de plasma: Un gest "discriminatoriu"

Luarea de pozitie a sefilor institutiei vine ca reactie la proiectul adoptat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, care a decis sa acorde 1.000 de euro pacientilor vindecati de coronavirus dispusi sa doneze plasma."Donatorii isi doresc sa doneze sange din compasiune si ca gest umanitar, nu pentru remuneratii si beneficii. Beneficiile pe care HG nr. 1364/2006 le prevede pentru donatorii de sange nu sunt de natura sa determine donatorii sa doneze sange si componente sanguine, ci reprezinta, mai degraba, un minim de recunostinta pentru gestul umanitar al acestora. A fost nevoie de foarte mult timp si implicare din partea institutiilor statului pentru a promova ideea ca donarea de sange si componente sanguine este un act voluntar de maxima importanta, neremunerat si complet lipsit de intentia de a obtine bani sau alte importante beneficii de pe urma acestuia", a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa , Institutul National de HematologieTransfuzionala "Prof.dr. C.T.Nicolau" Bucuresti.Documentul mai arata ca "potrivit prevederilor HG nr. 1364/2006, orice cetatean roman cu domiciliul in Romania si orice cetatean al Uniunii Europene care are resedinta in Romania are dreptul de a deveni donator de sange, beneficiind de urmatoarele drepturi:* 7 tichete de masa pentru produse alimentare, eliberate de institutia de profil;* o zi libera de la locul de munca, in ziua donarii, in cazul donatorilor de sange salariati; o ziscutire de frecventa, in ziua donarii, in cazul elevilor, studentilor si militarilor;* decontarea cheltuielilor de transport in comun din ziua donarii intre localitatea de domiciliu/resedinta inscrisa in actul de identitate si localitatea unde isi are sediul institutia la care se efectueaza donarea de sange; in cazul in care donarea se face la institutia de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea in care este angajat, donatorul are dreptul la abonament cu reducerede 50% pentru transportul in comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioada de o luna.In cazul donatorilor de sange cu donari regulate, legislatia in domeniu ofera mai multe facilitati. Astfel, acestia au dreptul sa efectueze anual, gratuit, un examen radiologic pulmonar si un examen biologic extins, la recomandarea institutiei de profil unde sunt inregistrati ca donatori, in baza documentelor care atesta statutul de donator de sange cu donari regulate. Dee asemenea, acestia au dreptul sa efectueze anual si in alte ocazii justificate medical un examen cardiologic in vederea depistarii unor eventuale afectiuni care ar contraindica donarea de sange, la recomandarea institutiei de profil la care persoana este inregistrata ca donator, in baza documentelor care atesta statutul de donator de sange. De asemenea, acestia pot beneficia de tratament substitutiv cu fier, gratuit, la recomandarea medicului de colecta, in cazul depistarii unui deficit de fier sau unui sindrom anemicsecundar donarilor repetate de sange."Prin urmare, reprezentantii institutiei considera ca propunerea Consiliului General al Municipiului Bucuresti "ar putea crea premisele unei discriminari, avand in vedere faptul ca donatorii de sange total sau compente sanguine nu primesc aceste beneficii."De asemenea, documentul aminteste obligatia statutului roman de a respecta eglementarile la nivel european referitoare la donarea de sange."Consiliul Europei promoveaza donarile gratuite si voluntare de sange si plasma. Prin urmare, acordarea unei recompense financiare, in vouchere, pentru donatorii de plasma convalescenta, contravine Directivei 98/2002 privind stabilirea standardelor de calitate si securitate pentru recoltarea, controlul, prelucrarea, stocarea si distribuirea sangelui uman si a componentelor sanguine si de modificare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman. Statul roman, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, are obligatia sa implementeze Directivele europene in termenele si conditiile stabilite de Parlamentul European. Incalcarea acestor reglementari ar putea atrage raspunderea statului roman in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene, cu toate consecintele legale care decurg din acest fapt. Acordarea de stimulente pentru donatorii de plasma convalescenta COVID este un gest discriminatoriu fata de donatorii fidelizati de sange si componente sanguine, care, prin gestul lor neconditionat, salveaza zilnic multe vieti"