Instructoare auto, filmată când îl pălmuiește pe elevul aflat la volan: „Ne întoarcem înapoi în comunism?”

Un instructor auto din Caransebeș, care pare a fi femeie, a fost filmat de un șofer aflat într-o altă mașină în timp ce pălmuiește un cursant.

Din imaginile postate pe rețelele sociale se poate vedea cum elevul aflat la volanul mașinii de școală oprește într-o intersecție, iar instructoarea, nemulțumită de reacția cursantului, îi dă două palme peste cap.

„Oameni buni, văd multe comentarii la acea postare cu intâmplarea din mașina de școală! Pot să am și eu o părere? Dacă tu ca instructor vezi că elevul nu are aptitudini pentru a fi șofer, nu ai voie să-i aplici corecții fizice!

Doamna instructor trebuia să-i spună că nu este incă pregătit sau că nu are reflexele care sunt necesare, să-i oprească banii pentru orele efectuate și atât! Dar pentru bani este in stare să bată elevul? Ne intoarcem inapoi in era comunismului? Membrii grupului care locuiesc in Occident au mai văzut o asemenea atitudine?”, a comentat un localnic incidentul.

Postarea a stârnit o dezbatere aprinsă, generând sute de comentarii. „Școala de șoferi pe sistem vechi. Acu 30 ani toți cursanții luau bătaie de la instructori”, sau „Îi băgam mașina în stâlp și plecam acasă” sunt doar două din comentariile celor șocați de imagini.

Un internaut a comentat ironic că elevul este antrenat să ia bătaie din moment ce nu a schițat niciun gest care să arate că se ferește sau se apără.

Din comentariile pe Facebook se pare că mulți localnici o cunosc pe instructoarea în cauză. Unii au povestit întâmplări similare când după violențe similare au renunțat la cursurile ei. Alți internauți au aprobat se pare comportamentul acesteia: „Este o instructora foarte bună. Putini elevi au picat examenul la ea la școală, chiar se învață șoferie”.