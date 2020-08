Inteligenta artificiala a analizat relatiile a peste 11.000 de cupluri si a aflat ce determina fericirea sau nefericirea in cuplu

Diferentele individuale conteaza mai putin in relatii

Oamenii de stiinta au analizat datele de la 11.000 de cupluri si au descoperit ca, de fapt, caracteristicile specifice relatiilor sunt factori predictori mai puternici ai calitatii relatiei, decat caracteristicile individuale.Cu alte cuvinte, tipul de relatie pe care il construiesti cu un partener ar putea fi mai important pentru fericirea ta, decat caracteristicile individuale ale celor implicati in relatie. Cercetatorii au luat in calcul cat de satisfacuta este o persoana cu propria viata, nivelul de anxietate sau daca parintii au avut o casnicie de succes."Un aspect surprinzator al studiului a fost ca imediat ce am avut toate datele la indemana, diferentele individuale au disparut", a spus Samantha Joel, psiholog si cercetator principal in cadrul studiului, de la Universitatea de Vest din Canada.Stiinta relatiilor exista de cateva decenii si a dus la dezvoltarea multor teorii privind ceea ce face cuplurile fericite sau nefericite.Cercetatorii spun ca o provocare principala in acest domeniu este colectarea de date la scara larga, pentru a sustine descoperirile facute in studiile anterioare mai mici. Procesul poate fi scump si poate dura foarte mult timp, din punct de vedere al recrutarii si al procesului de intervievare a participantilor, scrie Science Alert O solutie ar putea fi inteligenta artificiala (AI), care are abilitatea de a cauta prin cantitati imense de date colectate de la laboratoare individuale. In cadrul acestui nou studiu, echipa lui Joel a folosit exact aceasta metoda, folosind un sistem numit Random Forests."Experientele afective negative, depresia sau atasamentul nesigur sunt cu siguranta factori de risc in relatie", scriu cercetatorii in lucrarea lor."Dar daca oamenii totusi reusesc sa stabileasca o relatie caracterizata prin apreciere, satisfactie sexuala si lipsa de conflict si isi percep partenerul ca fiind implicat si receptiv afectiv, factorii de risc individual pot conta mai putin."Desi exista o gama uriasa de perspective statistice potentiale - si numeroase limitari interpretative, trebuie spus, impuse de aceste tipuri de metode analitice - concluziile se reduc pana la un adevar destul de simplu, spune Joel."Intr-adevar, sugereaza ca, de fapt, caracteristicile persoanei pe care o alegem sunt mai putin importante decat ca relatia pe care o construim impreuna", a explicat Joel pentru Inverse