Interlopii Costel si Sorin Raiciu din Clanul Litrasu, dati in urmarire nationala. Ei sunt acuzati de tentativa de omor calificat dupa ce i-au batut pe Liviu Iordan si Calin Pana pe o strada din Chiajna

Procurorii au schimbat incadrarea juridica initiala

Politia nu i-au gasit pe agresorii lui Liviu Iordan

"Politisti Ilfoveni cauta doi barbati, dati in urmarire nationala, acestia fiind banuiti de comiterea infractiunii de tentativa la omor calificat respectiv:RAICIU COSTEL CONSTANTIN, nascut in Germania, la data de 01.07.1989, cetatenie romana, domiciliat in comuna Chiajna, pe numele caruia Tribunalul Ilfov a emis la data de 26.07.2020 un Mandat de Arestare Preventiva, pentru 30 de zile.RAICIU SORIN, nascut in sectorul 1 Bucuresti, la data de 26.06.1989, cetatenie romana, domiciliat in comuna Chiajna, judetul Ilfov, pe numele caruia Tribunalul Ilfov a emis la data de 26. 07.2020 un Mandat de Arestare Preventiva, pentru 30 de zile", a transmis Politia Ilfov."In urma activitatilor investigativ-operative desfasurate de politistii Ilfoveni, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov, si avand in vedere probatoriul administrat, in cauza a fost schimbata incadrarea juridica a faptelor, astfel ca cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de tentativa la omor calificat, tulburarea ordinii si linistii publice si distrugere.De asemenea, a fost dispusa efectuarea in continuare a urmaririi penale cu privire la 4 persoane, sub aspectul savarsirii infractiunilor de tentativa la omor calificat si tulburarea ordinii si linistii publice", a mai transmis politistii."Totodata precizam ca la data de 25 iulie a.c., au fost efectuate 4 perchezitii la domiciliile a 4 barbati, banuiti de comiterea infractiunilor cercetate in prezenta cauza, acestia nefiind gasiti la adresele respective.La aceeasi data, procurorul de caz a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de 2 dintre cele 4 persoane, pentru infractiunea de tentativa la omor si a sesizat Tribunalul Ilfov, cu propunere de arestare preventiva in lipsa, fata de cei doi barbati.La data de 26 iulie a.c., judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Ilfov a dispus arestarea preventiva fata de cei doi barbati si a emis 2 Mandate de Arestare Preventiva in lipsa, sub aspectul savarsirii infractiunii tentativa la omor calificat.La aceeasi data, politistii ilfoveni au efectuat activitati specifice in vederea executarii celor 2 Mandate de Arestare Preventiva in lipsa si intrucat persoanele in cauza nu au fost gasite la domiciliu, acestea au fost date in urmarire, la nivel national", a mai transmis IPJ Ilfov.Pe 23 iulie, in jurul orelor 19:10, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la izbucnirea unei altercatii intre mai multe persoane, pe o strada din comuna Chiajna si ca o persoana este cazuta la pamant.La fata locului s-au deplasat imediat 4 echipaje de politie din Chiajna impreuna cu politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iflov, pentru efectuarea de activitati specifice si luarea masurilor legale, precum si un echipaj din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale Ilfov si un echipaj de jandarmi Citeste si:Politistii au gasit la locul faptei doi barbati, cu varste de aproximativ 35 de ani, care ar fi fost agresati fizic si care au fost transportati cu ambulanta la o unitate medicala din Bucuresti, pentru acordarea de ingrijiri de specialitate. Persoanele banuite de savarsirea faptei nu au fost gasite la fata locului, insa acestea au fost identificate de politistii ilfoveni.Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de tentativa la omor calificat, tulburarea ordinii si linistii publice si distrugere, urmarirea penala fiind in competenta exclusiva a procurorului de caz din cadrul parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov.