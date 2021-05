Interlopul Florian Tudor, saltat de autoritatile din Mexic. Un agent federal a incercat sa impiedice arestarea VIDEO

Comunicatul precizeaza ca barbatul este cautat pentru crima organizata, extorcare si tentativa de omucidere in forma agravata.Conform sursei citate, un agent federal a incercat sa impiedice arestarea, in timp ce avocatul suspectului i-a atacat pe agentii politiei ministeriale federale; ambii au fost retinuti, urmand sa fie pusi la dispozitia ministerului public federal.Potrivit presei locale, suspectul este Florian Tudor , cunoscut si sub numele de Rechinul (El tiburon), despre care se crede ca este liderul unui grup infractional responsabil de instalarea de bancomate in destinatii turistice mexicane si folosirea unui software specializat in scopul clonarii cardurilor de credit.Un tribunal din Romania a emis un mandat de arestare pe numele sau in luna martie, aminteste dpa.Citeste si: