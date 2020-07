Internari sistate in doua sectii ale Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti dupa ce 22 de cadre medicale au fost diagnosticate cu coronavirus

Cei infectati au fost trimisi catre sectia de boli infectioase a unitatii sanitare, iar pacientii internati nu au voie sa ia contact cu personal medical din alte sectii."Potrivit ultimelor informatii, furnizate de Directia de Sanatate Publica Prahova, au fost identificate doua noi focare de infectare cu SARS-CoV-2, in doua dintre sectiile Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, unde, pana in prezent, au fost confirmate 22 cazuri pozitive din cadrul personalului medical, dintre care 17 intr-o sectie, 5 pe alta sectie. In vederea prevenirii raspandirii infectarii cu virusul SARS-CoV 2, au fost adoptate urmatoarele masuri: anuntarea si trimiterea personalului cu rezultate pozitive catre Sectia de Boli Infectioase, sistarea internarilor, testarea tuturor pacientilor existenti la nivelul sectiilor, asigurarea asistentei medicale a pacientilor cu personal doar din cadrul sectiilor (se sisteaza contactele cu medicii din afara sectiilor)", anunta Prefectura Prahova intr-un comunicat dat publicitatii miercuri dupa amiaza.In plus, s-a dispus sistarea activitatii medicilor de la cele doua sectii in ambulatoriul de specialitate care functioneaza in cadrul spitalului si unde se prezinta pacientii care nu au nevoie de internare sau care, dupa externare, au nevoie de control medical facut de catre medicul specialist.De asemenea, se va face testarea in regim de urgenta a personalului sectiilor afectate care lucreaza in ambulatoriu. Nu in ultimul rand, la nivelul unitatii medicale s-a dispus, in cele doua sectii, interzicerea folosirii aerului conditionat si obligativitatea ca masa de protectie sa fie schimbata la fiecare patru ore.Dupa externarea pacientilor aflati in prezent in cele doua sectii se va face dezinfectia terminala, iar personalul care lucreaza acolo va fi retestat in zilele de 23 si 24 iulie."Personalul care prezinta simptomatologie respiratorie nu se va prezenta la serviciu; se va prezenta la UPU pentru efectuarea investigatiilor si stabilirea diagnosticului" este o alta masura anuntata in urma depistarii celor 22 de cazuri de infectare in randul personalului medical.Seful Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader, a declarat ca pacientii care au nevoie de interventii de specialitate sunt primiti in sectia Chirurgie II a unitatii sanitare.De la inceputul epidemiei, in judetul Prahova au fost infectate cu virusul SARS-CoV- 2 un 1253 persoane. Dintre acestea 185 au fost declarate vindecate si externate iar 56 au decedat. In spitalele din judet care trateaza bolnavi diagnosticati cu COVID-19, in sectiile de Terapie Intensiva, sunt internati 16 pacienti, dintre care 14 sunt intubati.