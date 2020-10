Interpretul de muzica populara Dinu Iancu Salajanu a depus juramantul pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Salaj

La eveniment au fost prezenti si doi membri ai Guvernului - vicepremierul Raluca Turcan si ministrul Transporturilor, Lucian Bode In mesajul transmis imediat dupa investirea in functie, noul presedinte a facut un apel la dialog catre consilierii judeteni ai tuturor formatiunilor politice reprezentate in actualul Consiliu Judetean."Va asigur ca sunt deschis la dialog. Suntem Consiliul Judetean Salaj, reprezentam partidele in care ne-am inscris in aceasta cursa electorala, dar, inainte de toate, trebuie sa fim pregatiti pentru a dialoga, pentru a veni fiecare dintre dumneavoastra cu propuneri constructive, cu propuneri responsabile pentru ceea ce poate insemna dezvoltarea durabila a judetului Salaj", a afirmat Dinu Iancu Salajanu.Acesta a anuntat ca in contextul epidemiologic actual prima vizita de lucru o va face la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau."Prima vizita de lucru pe care o voi face va fi la Spitalul Judetean, pentru a ma asigura, atat pe mine, cat si pe dumneavoastra, cei care formati Consiliul Judetean, ca impreuna cu managementul, corpul medical de la Spitalul Judetean, vom gasi cele mai bune solutii pentru a oferi cetatenilor siguranta ca suntem in slujba lor, ca ne pasa de toata durerea lor si de aceea va indemn pe toti dintre dumneavoastra sa fiti responsabili, sa fiti mesagerii de care avem nevoie in a responsabiliza, in a pregati oamenii in tot ceea ce inseamna lupta cu aceasta pandemie de coronavirus ", a subliniat presedintele CJ Salaj.Un apel la dialog a lansat si vicepremierul Raluca Turcan."Va indemn pe toti, indiferent de partidul din care proveniti, sa mentineti acest dialog pe care domnul presedinte al Consiliului Judetean, Dinu Iancu Salajanu, isi doreste sa-l aiba si sunt convinsa ca si salajenii isi doresc sa vada in Consiliul Judetean o munca de echipa, o munca in care rafuielile politice sunt lasate deoparte. Pana la urma acesta este si mesajul prezentei mele astazi aici, sa va asigur de sprijinul nostru, ca membri ai Guvernului, indiferent de partidele pe care le reprezentati, pentru ca chiar daca avem 11 consilieri PNL , sapte consilieri UDMR , 10 consilieri PSD si doi consilieri USR -PLUS, sunteti, de fapt, salajeni si cred ca pentru asta suntem datori in fata salajenilor sa ne concentram pe ceea ce asteapta ei de la noi si orice vot a fost dat, asteapta de fapt proiecte in interes public", a mentionat Turcan.Presedintele PNL Salaj, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, i-a cerut noului presedinte sa dea dovada de implicare, de daruire si de perseverenta."Acest moment este unul marcat de foarte multa responsabilitate in ce ne priveste. Cred ca odata cu depunerea acestui juramant va incepe o perioada de munca sustinuta, o perioada in care noul presedinte al Consiliului Judetean va trebui sa dea dovada de implicare, de daruire si de perseverenta, guvernat constant de o singura realitate: asumarile din ultimele luni. La fel cum pana acum am crezut in victoria lui Dinu Iancu Salajanu, azi cred in capacitatea lui de a-si duce la indeplinire obiectivele. Dupa cum probabil stiti, a avut un plan administrativ bine pus la punct, ancorat in realitatile locale. Cu toate ca nu va fi usor, cred in energia si dorinta lui de a pune in aplicare acest plan, alaturi de echipa de la Consiliul Judetean", a spus Lucian Bode.Alaturi de Dinu Iancu Salajanu au depus juramantul si 29 din cei 30 de consilieri judeteni validati in functie, Florin Florian, din partea PSD, fiind absent.