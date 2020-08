Interventie dificila a pompierilor: copil blocat intr-un canal de scurgere dintr-o localitate din Suceava

Potrivit sursei citate, pompierii militari din Falticeni au fost solicitati sambata seara, in jurul orei 19,30, sa intervina pentru extragerea unui baiat blocat intr-un canal de scurgere de sub un podet.La fata locului, salvatorii s-au deplasat cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta La sosirea pompierilor militari, copilul era sub un podet de beton, in imposibilitatea de a se misca.Sursa citata a precizat ca baiatul se juca in zona impreuna cu mai multi copii, cand o minge de tenis de camp a ajuns sub podet. Copilul s-a dus dupa minge, s-a bagat cu totul in cavitate, cu picioarele inainte, a ramas intepenit in canal, iar adultii din zona care i-au sarit in ajutor nu au reusit sa-l scoata.Salvatorii au introdus sub baiat o prelata de transport speciala, pentru a asigura o alunecare eficienta si, totodata, protectia copilului si au inceput manevrele pentru a-l putea extrage de sub podet. Deoarece era agitat si speriat, pompierii au dialogat in permanenta cu acesta, incercand sa-i distraga atentia si sa-l determine sa coopereze, pentru reusita misiunii.Dupa aproximativ 20 de minute, pompierii l-au extras pe baiat, care avea doar cateva excoriatii la genunchiul drept, iar paramedicii SMURD i-au acordat primul ajutor medical, fara a fi necesar transportul la o unitate spitaliceasca.