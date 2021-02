Interventie endovasculara, in premiera nationala, la Timisoara

Procedura endovasculara aplicata se numeste trombaspiratie venoasa iliofemurala, urmata, de stentare, prin care s-a deblocat o vena importanta din abdomenul tanarului student al Universitatii de Medicina si Farmacie din Timisoara."In urma unui traumatism inghinal stang, suferit de tanar in cursul unui joc de fotbal, acesta s-a prezentat in Unitatea de Primiri Urgente a spitalului, cu cresterea semnificativa in volum a membrului inferior stang, absenta pulsului si tulburari de sensibilitate si motilitate. Pacientul a fost internat de urgenta in Clinica de Chirurgie Vasculara cu diagnosticul de phlegmasia coerulea dolens, cea mai grava forma de tromboza venoasa profunda a membrului inferior", se arata intr-un comunicat al Spitalului Judetean Timisoara, transmis duminica AGERPRES.CITESTE SI: Procedura chirurgicala in premiera nationala la Spitalul Militar din Capitala Avand in vedere gravitatea extrema a bolii, prin faptul ca blocarea circulatiei venoase a produs si oprirea circulatie arteriale, cu risc semnificativ de amputatie majora, medicii au optat pentru aspiratia pe cale endovasculara, cu ajutorul unui sistem modern, a cheagurilor de la nivelul venelor, redand astfel permeabilitatea axului venos al membrului inferior stang.Procedura, finalizata cu montarea unui stent destinat special pentru sistemul venos, a fost incununata de succes. Pana la recuperarea completa, pacientul va mai urma cateva proceduri, dar acest tip de interventie , realizat pentru prima data in Romania, i-a oferit tanarului sansa unui tratament echivalent cu cele europene si evitarea producerii unui handicap major.Materialele necesare interventiei au fost achizitionate in totalitate din fondurile spitalului.