Interventie pentru inchiderea unei brese formate intr-un dig la confluenta cu raul Crasna, intr-o zona expusa inundatiilor

"Echipe mixte din cadrul Apele Romane Somes-Tisa, de la Sistemul de Gospodarire a Apelor (SGA) Satu Mare, ale Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (IJSU) Satu Mare si ale Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) Beltiug intervin, pe o lungime de 50 de metri, pentru inchiderea bresei produse in subtraversarea unui dig. Este vorba despre digul situat pe Valea Maria, in amonte de confluenta cu raul Crasna. Apele care erau in incinta aparata s-au descarcat aproape in totalitate in Valea Maria. In acest moment, populatia nu se afla in pericol de inundatie", informeaza, sambata seara, Apele Romane.Reprezentantii institutiei anunta ca, avand in vedere prognoza hidrometeorologica, echipele actioneaza, cu saci si utilaje, pentru refacerea liniei de aparare, iar zona urmeaza a fi monitorizata cu atentie in perioada urmatoare.Sambata seara, hidrologii au emis avertizari cod galben pentru mai multe bazine hidrogafice, inclusiv pentru raul Crasna, in aval de statia hidrometrica Craidorolt din judetul Satu Mare.Sub cod galven se vor afla raul Viseu - in bazinul superior si afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetul Maramures), Iza, Tur (judetele Maramures si Satu Mare), Lapus -in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetul Maramures), Somesul Mare -in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetul Bistrita Nasaud), Somes - pe afluentii mici aferenti sectorului din aval de statia hidrometrica Dej.Cod galben a fost emis si pentru Crisul Repede -in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetele Cluj si Bihor), Crisul Negru - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetele Bihor si Arad), Crisul Alb - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetele Hunedoara si Arad), precum si bazinul superior al riului Aries, in zona judetului Alba."Sunt vizate in principal scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale, care se pot produce cu probabilitate mai mare pe unele rauri din judetele: Maramures si Bistrita-Nasaud. Este strict interzis ca populatia sa circule sau sa desfasoare activitati in zonele aflate sub avertizare hidrologica", precizeaza Apele Romane.