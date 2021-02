INTERVIU Cercetator roman la Oxford, explica in detaliu impactul vaccinului anti-COVID: "Nu vom mai avea cazuri severe"

Vaccinul reduce covarsitor posibilitatea transmiterii viruslui

De ce predictiile sunt prea putin exacte

Fara vaccinare obligatorie

Stefan Dascalu este imunolog si cercetator la Universitatea Oxford, dar continua sa se implice si in Romania, unde colaboreaza indeaproape cu experti in sanatate publica si virusologi. Dintr-o astfel de colaborare a luat nastere si "Recomandarile expertilor pentru pregatirea campaniei de vaccinare", proiect coorodonat chiar de Dascalu si realizat impreuna cu nume importante precum Oana Geambasu (Harvard), Razvan Chereches (Iowa University, UBB), Gabriel Diaconu, Gindrovel Dumitra, Emilian Damian Popovici, Ovidiu Covaci si col. dr. Valeriu Gheorghita Expertul de la Oxford sustine ca vaccinurile sunt eficiente aproape 100% cand vine vorba sa protejeze de formele grave ale bolii, chiar daca uneori cei vaccinati se pot infecta. In opinia sa, situatia se va imbunatati simtitor incepand de la sfarsitul primaverii, odata cu incalzirea vremii, cand restrictiile, sau cel putin o buna parte a lor, ar urma sa fie ridicate. Rata mai ridicata a vaccinarii, dar si faptul ca temperaturile vor fi sensibil mai calde, vor reduce transmisibilitatea virusului si vor permite sa ne intoarcem in mare masura la normalitate.Din cate stiu nu au fost inregistrate cazuri de deces COVID-19 in urma vaccinarii. Deci din punct de vedere al eficientei in prevenirea decesului, toate vaccinurile sunt aproape 100% eficiente. Tot este vehiculata treaba asta, ca nu inseamna ca dobandesti imunitate daca tot faci boala.CITESTE SI: Pasaportul de vaccinare, doar o chestiune de timp? Ce spun expertii despre utilitatea unui astfel de document In realitate, imunitatea, in termeni tehnici, nu reprezinta faptul ca tu esti imun in fata infectiei, ci ca raspunsul imunitar este pertinent pentru a lupta cu boala, asa ca nu vom mai avea cazuri severe.Cu privire la efectul vaccinurilor asupra transmisiei, sistemul imunitar poate fi suficient de bun pentru a bloca cu totul infectia. Daca intram in contact cu o persoana infectata, chiar putem sa nu ne infectam. Sau daca acest lucru totusi se intampla, inca o data, manifestarea bolii va fi mult mai usoara si totodata fereastra de infectiozitate, adica daca individul infectat e si infectios, fereastra de transmitere a virusului comparativ cu o persoana care nu ar fi primit virusul, timp de 2-3 saptamani poate transmite virusul.In schimb, la o persoana deja vaccinata, fereastra respectiva de timp e mult mai scazuta. Deci practic organismul nostru, pentru ca are deja o imunitate antrenata impotriva virusului, reuseste sa-l elimine mult mai rapid. Deci practic o persoana deja vaccinata pe langa faptul ca nu dezvolta simptome, nici nu va transmite virusul mai departe pe acelasi interval de timp.Asa ca, in loc de doua saptamani de infectiozitate, le reducem la cateva zile, daca nu chiar la cateva ore. Iar efectele se vad la nivel de populatie si se vor vedea foarte bine in momentul in care vom atinge o masa critica de oameni care vor avea imunitate.Exista date incurajatoare care confirma rezultatele studiilor clinice cu privire la eficienta. Cred ca au fost eliberate doar pentru vaccinul fabricat de Pfizer, dar oricum e acelasi principiu si la restul vaccinurilor. Se vede efectul din ce in ce mai mult odata cu cresterea numarului de persoane imunizate. Deci e un efect care se vede din ce in ce mai mult pe masura ce trece timpul.E rezonabil acest lucru, insa pana la urma depinde si de numarul de infectii care au loc zilnic. Pentru si printre cei care nu prezinta comorbiditati, daca sunt foarte multe cazuri de imbolnaviri exista riscul sa dezvolte forme severe care pot necesita spitalizare sau pot ajunge chiar si la Terapie Intensiva.Deci trebuie sa corelam atat numarul de persoane vaccinate cu numarul de infectii zilnice. Pentru ca daca avem multe infectii zilnic, chit ca cei vulnerabili au primit vaccinul, raman celelalte persoane care pot dezvolta si ele complicatii.Trebuie evaluati ambii factori si trebuie luate ulterior masurile de relaxare in cunostinta de cauza. La fel, si masurile restrictive trebuie sa fie mereu in cunostinta de cauza si cel mai important sa anticipeze manifestarile epidemiologice din viitor. Pentru ca degeaba luam masuri cu datele de azi pentru ziua de maine daca manifestarile masurilor respective se simt abia dupa 2-3 saptamani. Probabil ca incepand cu sfarsitul primaverii, cand vremea incepe sa se incalzeasca, iar multi oameni vor fi vaccinati, cele mai multe restrictii ar putea fi ridicate.Daca predictiile au la baza modele matematice si modele epidemice de raspandire a bolii evident ca vor fi mult mai bune daca dispun de date care sa reflecte realitatea in momentul de fata. Sigur ca predictiile, chiar si cu date foarte bune pot sa nu ofere un scenariu apropiat de realitate.De cele mai multe ori modele matematice de raspandire a bolii ne-au ajutat sa anticipam anumite evenimente. Chiar si eu am lucrat pe genul acesta de activitate si cu colaborarile pe care le-am avut am fost capabili sa prezicem anumite evenimente chiar inainte cu cateva saptamani.Am vrut sa facem chiar modele pentru Romania, am avut conversatii cu domnul Arafat, la inceputul epidemiei. Ideea era sa obtinem atunci, la inceput, datele epidemiologice ale romanilor care se intorceau din cauza panicii si am incercat sa corelez rata de import a cazurilor si numarul cetatenilor veniti cu manifestarile epidemiologice din tara.Nu, nu am reusit pentru ca formularele acelea nu le-am primit nici macar azi! Problema era in teritoriu, datele respective nu erau centralizate. Situatia respectiva denota o problema sistemica la noi, cea de constientizare a importantei unor date si de centralizare, de acces la anumite date. Pana cand Romania va ajunge intr-un stadiu de informatizare suficient de bun pentru ca noi sa implementam genul asta de masuri, nu numai in sanatate publica, va mai dura din pacate.Unele dintre predictii au fost chiar foarte deplasate pentru ca nu se cunosteau foarte multe detalii despre biologia viruslui, despre rata de transmisie, despre profilul infectios al pacientilor, rata de mortalitate si alte aspecte importante.Chiar si aici, in Marea Britanie au fost vehiculate informatii cum ca imunitatea colectiva ar fi fost atinsa de mult timp, iar lucrurile astea au fost spuse de oameni capabili, aflati in varful cercetarii, cu expertiza importanta. Ar fi fost bine sa fi fost unele adevarate, cum a fost de exemplu acel scenariu ca deja prin luna aprilie a anului trecut peste jumatate din populatie ar fi intrat in contact cu virusul si ar fi dezvoltat imunitate. Acest lucru a fost infirmat la putin timp dupa, cand capacitatea de testare a crescut.Ar fi cel mai rau lucru, tocmai pentru ca rata de acceptare e mica si exista multi oameni care nici acum nu cred in eficienta vaccinurilor. Si referindu-ne la vaccinul COVID e de inteles cumva reticenta oamenilor, e un vaccin nou care a aparut intr-un an pe piata.Acum trebuie explicat foarte bine cum s-a ajuns - si ii multumim lui Dumnezeu pentru asta - sa avem acest vaccin atat de repede in conditii sigure si eficiente. Trebuie explicate si nu impuse aceste lucruri, pentru ca acea fortare va duce, in opinia mea, la o neliniste si o nemultumire generala care va face mai mult rau decat bine.Principiul de vaccin universal este discutat de mult timp pentru foarte multi agenti infectiosi, inclusiv pentru gripa. Genomul viral ne permite practic sa ne uitam la secventele conservate care nu se schimba, iar acestea nu se schimba pentru ca atunci virusul nu ar mai putea supravietui.Noi acum ce facem e sa tintim prin proteina spike. Proteina Spike e o proteina esentiala intr-adevar esentiala pentru virus, dar e o componenta care se schimba, care poate suferi mutatii.Unele dintre aceste mutatii fac ca vaccinurile sa fie mai putin eficiente teoretic. Daca printr-un vaccin reusim sa tintim asupra altei proteine sau a unei alte parti din virus care nu se schimba si care e esentiala pentru supravietuirea lui, putem sa dezvoltam un astfel de vaccin universal impotriva tuturor tulpinelor actuale, foste si viitoare. Dar astfel de studii vor mai dura.