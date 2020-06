INTERVIU Gabriel Biris: Criza economica este un ciocan in capul companiilor romanesti

Ziare.

Avocat de profesie, fost secretar de stat in Guvernul Ciolos, Biris a facut o serie de aprecieri, declarand ca "Echilibrele financiare au fost aruncat in aer inca din 2017".Gabriel Biris considera ca mult ridicata in slavi crestere economica este de fapt precum "un sportiv dopat care alearga, dar nu pentru ca are muschi, ci pentru ca e dopat". Criza pe care o traversam accentueaza tocmai acest fapt.Intrebat daca PNL isi poate permite acest balet al declaratiilor in ceea ce priveste cresterea pensiilor de 40%, Biris a precizat ca PNL mentine aceasta neclaritate pentru ca este an electoral, iar liberalii sunt prinsi intre calcule electorale si realitatea dura a imposibilitatii cresterii pensiilor.Mai mult, acesta spune ca saptamana trecuta ne-a trecut glontul pe langa ureche, referindu-se la faptul ca Romania a scapat de retrogradarea ratingului de tara de catre agentia Standard and Poor's, care a decis sa mentina la BBB. O retrogradare ar fi plasat Romania in categoria junk, fapt care pune investitorii pe fuga.Potrivit agentiei, Romania ar putea suporta doar un 10% crestere a pensiilor si nu 40%, care, declara Biris, ar sufoca bugetul de stat. In raportul SP dat pulblicitatii saptamana trecuta, agentia preciza ca "pensiile vor creste cu aproximativ 10%, care ar adauga 1% din PIB la deficitul bugetar in anul 2021".