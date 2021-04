INTERVIU Omul influent care aduce de 20 de ani firme americane in Romania. "Trump imi aducea aminte de Ceausescu"

Primele provocari pentru Biden

Primele masuri pentru prevenirea unei noi crize financiare

O veste buna pentru Romania

E consul onorific din 2007

Ajuta de doua decenii companiile romanesti care vor sa faca afaceri cu americanii

Cum pot fi convinsi romanii sa revina in tara

Plecat in anii 1990 din Romania, George Roth a trait din plin visul american si a reusit atat ca profesionist in domeniul IT, cat si ca antreprenor in Silicon Valley. De cativa ani este si consul onorific al Romaniei in San Francisco, dupa ce de peste 20 de ani a ajutat companiile romanesti sa intre pe piata americana, dar a si dirijat investitii importante ale unor firme din Statele Unite in Romania.Ziare.com a vorbit cu George Roth despre America post-Trump, relatiile romano-americane si perspectivele lor.Din start trebuie sa precizez ca toate aceste opinii sunt ale mele personale, nu reprezint pe nimeni si nu reprezinta opiniile niciunei organizatii din care fac parte.Trecand la subiect, adevarul este ca pana cand a ajuns Trump la putere nu am urmarit atent scena politica. Dupa venirea lui la putere, am inceput sa am amintiri din perioada Ceausescu din Romania, cand eram extrem de preocupat de ce se intampla in tara in acea perioada. Desigur, conditiile nu sunt aceleasi, dar Trump imi aducea aminte de Ceausescu ca individ, pentru ca era megaloman si desconsidera tot ce se intampla in America si avea o atitudine total negativa fata de Europa si ceilalti aliati. Credea ca este genial si ca stie totul mai bine decit oricine.Cred ca Trump a fost un factor extrem de nociv pentru spiritul american. Politica lui de divide et impera a adus America intr-o situatie conflictuala intre cele doua tabele ale populatiei, pro democrati si pro republicani, fara precedent, zic eu.Am auzit un interviu cu un profesor care spunea ca tot ce se intampla este rezultatul schimbarii sistemului de educatie. In ultimii ani s-a insistat pe educatia in domeniul stiintelor exacte si s-a neglijat istoria si educatia civica. In SUA, ca si in toata lumea, s-a insistat asupra programelor STEM (Science Technology Engineering and Math) in detrimentul celorlalte materii.Cred ca daca s-ar face un poll in lume, cu tinerii, cu intrebari legate de ceea ce este democratic, si ce nu este democratic, nu cred ca mai mult de 25% ar raspunde corect. Si de aici si confuziile politice si reactiile total aiurea la masurile iresponsabile populiste ale unor politicieni. Politica moderna nu mai este de stanga sau dreapta, este un amalgam de populism care bate ideologia care a devenit foarte ambigua mai ales la partidele de dreapta. De asemenea, amestecul extremismului in partide, de stanga sau dreapta, produce multa confuzie.Venirea lui Biden la putere cred ca va produce o incercare de revenire la normalitate a Americii atat pe plan intern cat si pe plan extern. Pe plan intern va fi extrem de dificil, pentru ca in continuare tabara republicana pro-Trump continua perpetuarea minciunilor legate de fraudarea alegerilor, care face ca reconcilierea sa fie extrem de dificila.Pe plan extern SUA va incerca sa reintre in tratatele din care a iesit Trump, ca SUA sa isi redobandeasca rolul de lider mondial, rol care spre bucuria Chinei si Rusiei si l-a pierdut pe vremea lui Trump.Biden s-a inconjurat de pro-globalisti, deci masurile izolationiste ale administratiei Trump vor fi inlocuite de masuri legate de globalism.O prima criza care esta in fata lui Biden este fluxul de imigranti din America Centrala si din America de Sud. Trump a luat niste masuri drastice impotriva imigrantilor din sud. Dintre ele, cele mai neobisnuite pentru SUA au fost separarea copiilor de parinti si obligarea celor care vor sa ceara azil sa astepte in Mexic.Imediat dupa venirea lui Biden, aceste masuri au fost abolite, iar migrantii din sud au inceput sa invadeze SUA crezand ca este un moment mult mai prielnic sa vina ilegal si sa ceara azil. Ca si consecinta, parintii au inceput sa trimita copii singuri, mii de copii au trecut frontiera fara parinti si acestia au ajuns in custodia SUA, care nu a fost pregatita pentru asa ceva. Recent, INS (Serviciul de Imigrare si Naturalizare American) a cerut sprijinul FEMA (Agentia Guvernamentala pentru Situatii de Urgenta). Deci este o criza creata de schimbarile politice pe care noua administratie incearca sa le rezolve.Fata de UE, SUA va incerca sa normalizeze relatiile, desi exista tensiuni in special legate de divergentele intre SUA si UE fata de relatiile cu China. De asemenea SUA va incerca sa influenteze Germania legat de conducta de gaze ruseasca pe care nemtii au acceptat-o cu tot dezacordul Americii. Fata de China si Rusia, se pare ca administratia Biden va avea o atitudine critica, la fel ca administratia Trump, dar cu o mare diferenta: Biden va incerca sa actioneze impreuna cu aliatii, nu singur asa cum a facut Trump.In primul rand, ce s-a schimbat este normalizarea mesajului politic. Au disparut "headlineurile" zilnice ale lui Trump care prin tweeturile lui era pe prima pagina in fiecare zi. Presa a devenit ca un tabloid. Eu personal sunt bucuros ca nu il mai vad si aud zilnic.Cea mai mare schimbare este modul deschis de a discuta situatia pandemie. Presedintele Biden a incredintat absolut totul noului grup de actiune care se bazeaza pe oamenii de stiinta si medici desemnati. Biden a invocat acea lege care permite fortarea companiilor sa produca anumite produse necesare strategic.A fost o lege creata pentru starea de razboi care a fortat companiile producatoare de vaccinuri sa coopereze. Aceasta productie de vaccinuri va face ca pana la sfirsitul lunii mai oricine in SUA sa poata sa se vaccineze cu cele trei vaccinuri care deja au fost aprobate. Acest fapt pozitiv poate fi influentat negativ de noile variante ale virusului care se raspandesc si de rezistenta politica a republicanilor si a populatiei de culoare la vaccinare. Aceste fenomene negative sunt total anacronice secolului 21.Un alt fapt este ca anumite state republicane, ca Florida sau Texas, au renuntat la masurile de izolare si au deschis industria complet, ceea ce creeaza pericolul aparitiei unui nou val, al treilea. Mie personal mi se pare extrem de trist ca aceste fenomene exista si sunt convins ca vor crea multe probleme administratiei curente. Politizarea pandemiei si a masurilor de combatere a ei este un fenomen care are efecte negative in toata lumea.Administratia Biden a reusit aprobarea pachetului de ajutor COVID, de 1,9 trilioane de dolari, suma fara precedent in istoria lumii, cred. Fiecare persoana dintr-o familie care castiga sub 150.000 de dolari pe an primeste 1.400 de dolari.Asta va aduce un influx de capital pentru economia americana care se bazeaza pe servicii, dar dupa parerea economistilor va crea un pericol inflationist care va putea aduce probleme economiei. Parerea mea este ca acest ajutor era necesar acum cand viata in general nu este coordonata de legile economiei ci este coordonata de stadiul luptei impotriva virusului care a blocat lumea de 15 luni.Legislatia americana permite ca sa se adopte o asemenea masura in Senat cu majoritate simpla, adica 51 de voturi, inclusiv a vicepresedintei care in caz de 50-50 decide majoritatea. Pentru ca ajutorul este o masura financiara, majoriateta simpla a fost indeajuns si nici un republican nu a votat legea. Aceasta arata ca in urmatorii ani aceasta ruptura majora intre cele doua partide va ramane asa cel putin pina la disparitia lui Trump din partidul republican.Cred ca alegerea lui Biden este o veste foarte buna pentru Romania. In primul rand, alegerea lui Biden este o veste buna pentru Uniunea Europeana si pentru lume, in general. Readucerea relatiilor SUA -EU la conditii normale este o situatie de care si Romania va profita. Relatiile SUA cu Romania au fost bune si pe vremea lui Trump, din fericire orice administratie americana recunoastre importanta strategica a Romaniei ca si un avanpost al Europei spre vecinul periculos din est.De asemenea, Romania este tara din fostul bloc estic in care SUA are cea mai mare incredere. Romania, prin colaborarea militara directa cu SUA si cu NATO, a devenit o prezenta strategica importanta pentru Europa si lume, in general. Astazi relatiile vestului cu Rusia si deteriorarea relatiilor cu Turcia creeaza probleme si incertitudini mari din punct de vedere strategic. SUA are un aliat serios in Romania de unde avioanele si dronele americane pot ajunge la destinatii la care accesul din Turcia nu este sigur.Sunt convins ca presedintele Biden va vizita Romania. El a mai vizitat Romania pe cand era vicepresedinte si cunoaste bine tara noastra. El a vizitat Romania in 2014. Fostul ambasador Mark Gittenstein, care a fost primul ambasador american in Romania de origine romana, este bun prieten cu presedintele american de multi ani.Cred ca relatiile cu Romania vor fi in continuare pe o linie ascendenta. Ceea ce sper eu este ca si relatiile economice vor creste alaturi de relatiile militare, culturale, politice. Cred ca parteneriatele economice romano-americane nu sint la nivelul la care ar putea fi.Eu nu cunosc personal multi politicieni, dar stiu de exemplu ca actualul secretar al Homeland Security este Alejandro Mayorkas, a carui mama este originara din Romania. Dar toate aceste legaturi nu inseamna nimic daca nu exista eforturi bilaterale in SUA si Romania de crestere a relatiilor pe toate planurile.La aceste eforturi organizatiile romanesti din SUA au un mare rol. Un alt mare rol il are turismul, si recentul proiect lansat de organizatia Repatriot care incearca sa foloseasca Diaspora sa aduca in tara straini. O vad ca pe o idee excelenta. Daca fiecare membru al Diasporei romanesti din America ar aduce un american in Romania, asta ar fi cea mai buna masura de a influenta dezvoltarea mai rapida a turismului si ulterior a relatiilor economice intre cele doua tari.Sunt consul onorific in San Francisco din 2007. Consulii onorifici sunt voluntari si sunt recunoscuti atat de Ministerul de Externe al Romaniei cat si de catre Departamentul de Stat American. Este interesant ca nu avem nicio legitimatie de consul romaneasca, ci doar una americana emisa de Departamentul de Stat. Noi nu avem puteri si atributii consulare legate de acte si probleme juridice.Noi suntem o legatura a Statului Roman cu romanii din fiecare stat, cu autoritatile statului respectiv. Noi suntem un fel de extindere a Seviciului Diplomatic oficial romanesc - ambasada, consulate. Lucram strans cu aceste consulate si cu ambasada, ii ajutam cand trebuie, organizam evenimente in cooperare cu ei. Promovam imaginea Romaniei, ajutam companiile romanesti cand vin in SUA, ajutam si companiile americane cand se duc in Romania.In general le ajutam cu informatii si conexiuni cu oameni de afaceri, oameni de cultura si cu oficialitati din cele doua tari. Ne sustinem cu fonduri singuri, impreuna cu comunitatea din fiecare zona.In SUA exista 15 consulate onorifice. Eu sunt consul onorific in San Francisco, unde mai exista un Consul General Onorific, care este doamna Dana Beldiman. Dana este in San Francisco, iar eu imi desfasor activitatea mai mult in Silicon Valley, unde locuiesc. Un mare merit in crearea acestei retele de consuli onorifici l-a avut ambasadorul Mircea Geoana , care a creat majoritatea consulatelor onorifice.El si-a dat seama ca aceste consulate sunt absolut necesare intr-o tara ca SUA, unde exista numai o ambasada si numai patru consulate generale. Consulii onorifici sunt in general de origine romana, dar avem si cativa americani fara legaturi etnice cu Romania. Noi ne cunostem intre noi, iar o data pe an ne intalnim la Washington DC, la Ambasada.Un mare avantaj ca sa fii consul este ca ai ocazia sa cunosti personalitati romane si americane care viziteaza zona. Eu am avut ocazia sa vorbesc cu trei presedinti ai Romaniei, trei ministrii de Externe, multi politicieni si ministrii din majoritatea guvernelor. Dintre personalitatile americane am avut ocazia sa-i cunosc personal pe Newt Gingrich, regretatul George Schultz, pe Stanley Hoyer, pe comandantul trupelor americane terestre din Germania, pe toti ambasadorii americani de la Bucuresti cu care am cooperat frecvent. Si nu in ultimul rand, am avut onoarea sa lucrez cu diplomatii romani de aici din SUA, pe care ii apreciez foarte mult pentru tot ce fac.Am auzit si eu, dar eu personal nu am vazut pe viu sau nu stiu de asemenea fapte aici, in California. Nu cred ca este ceva caracteristic legat de romanii din SUA. Sunt in general exceptii, cred eu. Singurul lucru neplacut pe care l-am constatat este aparitia cersetorilor de origine romana in California. Dar numai noi, romanii, ne dam seama ca sunt din Romania, localnicii nu isi dau seama. Stiu ca exista retele de cersetori, organizati de lumea interlopa. Dar nu este ceva frecvent si nici ceva specific comunitatii romanesti.In primul rand eu ajut prin sfaturi si conectare cu persoane de incredere de aici. Cand o firma sau o persoana din Romania vine aici, nu cunoaste stilul de business, care este total diferit. Este o traditie in diaspora romaneasca si in celelate diaspore sa iti ajuti conationalii.Un sfat, o conexiune cu cineva din domeniul tau, o prezentare la investitori este intotdeauna de mare ajutor. Sigur ca am tinut legatura cu multi romani care au venit si s-au stabilit aici, dar si cu romani care au venit si s-au reintors in Romania. Daca cineva vine aici sa deschida o firma sau sa caute investitori, trebuie sa lucreze cu contabili, avocati de corporatii, avocati de proprietate intelectuala, investitori.Ad hoc s-a format aici in Silicon Valley o retea de asemenea oameni, pe care eu ii recomand la noii veniti. Asa este sigur ca nu vor da de oameni necinstiti care pot sa le ia banii promitandu-le tot felul de servicii, pe care nu le pot face. Daca cineva promite de exemplu ca va aranja sigur o investitie, trebuie sa ridice un mare semn de intrebare.Avand o comunitate a diasporei, oricine face ceva neetic, nelegal, este automat eliminat pentru ca se afla si nu mai pot face fapte similare. Si am avut si mai avem cazuri din astea, de romani-americani sau americani get beget care merg in Romania, viziteaza firme, promit tot felul de bazaconii, le iau banii si apoi nu ii ajuta cu nimic. Eu ii stiu pe unii dintre ei si avertizez firmele din Romania atunci cand e cazul.Imediat cum am ajuns in America in 1991 mi-am dat seama ca IT-ul romanesc are un potential foarte mare si ca profesionitii romani sunt foarte apreciati in lume. Este o industrie simpla, in sensul ca este vorba despre un fel de export de inteligenta, iar "produsul" se poate transpora usor, fara sa poata fi oprit la " vama ". In plus infrastructura pentru a produce asta este minimala, un birou si un calculator.Scolile romanesti erau si sunt relativ bune, deci exista un capital uman foarte bun. Multi romani au emigrat in anii de dupa Revolutie , se emigreaza si acum, dar multi nu au vrut sa plece.In 1998, impreuna cu presedintele Emil Constantinescu a venit o delegatie de aproximatix 30 de reprezentanti ale noilor companii de IT din Romania. Printre ei au fost Florin si Mariuca Talpes, Radu Georgescu si multi altii care au devenit ulterior antreprenori de mare succes. Eu am decis sa le arat Silicon Valley.Mihaela Gorotcov, pe vremea aceea conducea IDG Romania, si ea le-a organizat vizite aici prin IDG care era un trust de presa global. Intr-o zi a fost o vizita a presedintelui Romaniei la Hewlett Packard, in Palo Alto. Am fost si eu acolo, impreuna cu delegatia din Romania.Atunci s-a semnat un acord strategic intre Guvernul Romaniei si Hewlett Packard. Din partea HP a semnat CEO-ul de atunci Lou Platt. Dupa acest eveniment , in autobuzul care transporta delegatia din Romania am povestit cu ei despre cum am putea sa conectam America si Romania, prin IT. Atunci, cei din Romania au venit cu ideea sa se faca o asociatie, si asa s-a nascut ideea ANIS. Iar eu am realizat ca folosirea Diasporei in legarea Romania cu SUA este esentiala.Acum cativa ani am avut sansa sa fiu prezentat grupului Repatriot din Romania. I-am cunoscut pe Marius Bostan, Felix Patrascanu si pe multi altii care au creat aceasta organizatie cu scopul de a-i ajuta pe romanii care vor sa se intoarca in Romania.Am participat la cateva evenimente ale lor si am avut o revelatie. Repatriot se ocupa mai ales de repatrierea fizica, adica ii ajuta pe romanii care se intorc in tara sa porneasca un busines, sa se reacomodeze etc.Mi-am dat seama ca, in afara de repatrierea fizica, exista si alte repatrieri. Le-am denumit repatrierea de Know How si repatrierea Financiara.Adica, poti sa te repatriezi ajutand Romania prin a readuce in tara ce ai invatat in strainatate, iar prin investitii in Romania faci o repatriere financiara. In repatrierea de know-how intra cel de business, know-how-ul profesorilor romani de la marile universitati.Daca reusesti sa faci repatrierea de know-how si cea financiara, sansele sunt foarte mari de a contribui la repatrierea fizica. Prin diaspora romana, care este una din cele mai numeroase din lume, ma refer procentual raportat la populatia Romaniei, Romania a devenit o tara globala. Fenomenul trist al exodului post-revolutionar din Romania se poate transforma intr-un fenomen pozitiv care va influenta viitorul tarii.Pandemia i-a facut pe multi romani sa simta nevoia sa se reintoarca in tara mai ales ca nu au putut calatori . In SUA eu am intalnit multe familia care atat pe fondul normalizarii situatiei din Romania, cat si pe fondul unei atitudini anti imigrationiste create de administratia Trump, au inceput sa se gandeasca serios sa se reintoarca.Exista o carte scrisa de o profesoara de la Berkeley, Anna Lee Saxenian. In cartea ei, "The New Argonauts: Regional Advantage in a Global Economy", ii asemana pe cei din diaspora unei natiuni cu argonautii lui Ulysse care se reintorc acasa cu lana de aur dupa ce au gasit-o. Lana de aur este know how-ul si eventual partea financiara care se reintoarce in Romania.Eu am adus in Romania patru firme americane, in afara de firma mea, Recognos. Am adus o firma mare OpsWare, care acum este Hewlett Packard. Pe ei i-am adus la Cluj. Mai e HeapMenu, care intre timp a fost cumparata de Food Panda. HeapMenu a luat nastere din firma Skadool pe care eu am cofinantat-o, dar care a fost un esec total. Fondatorul HeapMenu este un bun prieten de-am meu american.Si am mai adus in tara compania VidaVee, care era un precursor al YouTube. Intre timp a fost vinduta la o firma americana. Si mai recent am adus Finclusive, o companie care isi dezvolta produsul la Cluj si care este o firma de FinTech.Firmele pornite cu partenerul meu american Ken Rogers au fost Recognos Inc, care exista in continuare in California, Recognos Romania SRL, care a fost co-fondata cu Romeo Macaria si partenerul meu Ken Rogers la Cluj si care exista si acum. In 2018 am vindut produsul dezvoltat de Recognos la UiPath. Atunci au trecut la UiPath si alti membri ai echipei. Iar produsul a devenit platforma de extragere de date al UiPath.Nu o sa povestesc pe larg de esecuri, desi sunt tot asa de importante ca si succesele. Am fost co-fondator in SUA la alte trei firme - dezvoltarea am facut-o la Cluj - care au fost esecuri. E vorba de Skadool, UIT si Contract Sentry, plus inca o firma, NDIS, care a fost un semi-esec.Impartasirea experientei esecurilor este foarte importanta pentru ca asa poti sa ii faci pe altii sa evite greselile tale. Esecurile in viata sunt tot asa de importante ca si succesele.