VIDEO. Horia-Roman Patapievici: In anii '90, traiam un timp care promitea totul

Dialogul cu Horia-Roman Patapievici este un dialog despre "Cum se vede Omul recent dupa 20 de ani, despre ce sunt modernii, cum am ajuns "oameni recenti", ce am pierdut... si ce am castigat, ce spunem, azi, unui tanar care ar vrea sa stie ce are de facut", precizeaza realizatoarea dialogului, Dana Jalobeanu.Dialogul- eveniment incepe cu intrebarea pe care invitatul Danei Jalobeanu, Horia-Roman Patapievici, si-o pune si anume cum ar fi scris o astfel de carte astazi, o carte de tipul "Omului recent". Patapievici mai spune ca "Recitind mi-am pus problema cum a inceput scrierea acestei carti pentru ca in anii '90 nu erau evidente multe lucruri. Noi traim atunci un timp care promitea totul. Viziunea noastra despre Occident era Lumea libera. Am avut o experienta existentiala decisiva in 1994, cand m-am confruntat cu ceea ce deja incepuse sa se numeasca corectitudinea politica. Confruntarea a avut loc intr-un domeniu aparent indepartat de zona judecatilor politice, si anume, istoria stiintei. Am fost confruntat, la Paris, cu un astfel de emisar de peste Ocean, intr-o foarte dura discutie despre comunismul american, discutie din care a iesit un text, scris la cald, care s-a numit "Comunismul american". Am simtit atunci ca exista un soi de comunism american absolut de luat in deriziune, credeam atunci, insa doar pana cand am inceput sa ma documentez".Dialogul video este o demonstratie de eruditie si de o finete a gandirii, de dialog al ideilor, un adevarat curs de filosofie al ideilor, ofera o cheie antropologica de citire, dar si despre definitiile modernitatii, despre o altfel de intelegere a timpului.Horia-Roman Patapievici: Modernitatea se naste in momentul in care se produce prima trecere la, adica atunci cand se naste. Prin ce difera marea instauratie a modernitatii, adica de cand socotim noi ca s-a nascut modernitatea, de revendicarile de dinainte, raspunsul este este atunci cand se naste stiinta moderna a naturii. Stiinta moderna a naturii se naste odata cu o reforma in filosofie, si chiar inaintea capitalismului, se naste simultan, dar mult inainte de formularea clasica, cu teoria politica, dar nu isi capata denumirea moderna decat mai tarziu.Demonstratia merge mai departe despre "Omul antic, omul crestin, cum s-a trecut de la unul la altul, prin exercitii spirituale. Care sunt exercitiile spirituale astazi? Raspunsul e paradoxal, orice exercitiu spiritual din trecut (...) Constiinta este facuta din vartejuri de constiinta. (...) Exercitiile spirituale sunt aceleasi dintotdeauna, de la Marcus Aurelius, Augustin. Astazi nu le mai face aproape nimeni. (...) Oportunitatea de a fi om recent este foarte mare din punct de vedere spiritual. E ca si cand Dumnezeu ne-ar fi impins, ne-ar fi zis: ati stat atata timp de gat cu substantele spatiale, e momentul sa intrati intr-un regim mult mai complicat, dar valoarea cuiva se vede tocmai in capacitatea de a se pune in relatie cu lucrurile dificile".a facut fizica, filosofie si istoria stiintei. Are un doctorat in filosofia stiintei. Preda la Facultatea de Filosofie a Universitatii din Bucuresti. In 2018 a infiintat Cafeneaua filosofica de vineri seara.In prezentarea ultimei editii a, editura Humanitas, Horia Roman Patapievici scrie: Oamenii de azi sunt cei mai bine hraniti, cei mai prosperi, cei mai liberi (sub raportul deplasarii in spatiu) pe care i-a cunoscut umanitatea. In acelasi timp, sunt oamenii cei mai slabi de inger, cei mai dependenti de confort si de consum, cei mai aserviti bunului plac al liberului arbitru, cei mai putin autonomi in judecatile lor, cei mai gregari (fata de Stat), pe care i-a cunoscut vreodata umanitatea. Intotdeauna s-a spus despre ei ca sunt noi, ca sunt innoiti. Cantariti, sunt insa prea lejeri. Evaluati, sunt de tot greoi. Fragmentele pe care le-am cules in cartea de fata pleaca de la constatarea ca oamenii pe care ii produce intr-un ritm industrial modernitatea, care si-a iesit din propria ne-masura, nu sunt cu adevarat nici noi, nici innoiti: sunt, asemeni conservelor cu data de expirare pe eticheta, doar recenti. (...)Interviul video a fost publicat si pe marginalietc.ro